Teilnehmer, Modus, Termine : Das müssen FC-Fans zur Conference League wissen

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Trotz der beiden Niederlagen im Saisonendspurt hat sich der 1. FC Köln für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Doch wie geht es nun für den FC weiter? Die ersten Teilnehmer des Wettbewerbs stehen schon fest.

Der 1. FC Köln blickt auf eine beeindruckende Saison zurück. Als Tabellensechzehnter der vergangenen Spielzeit haben sich die Geißböcke in dieser Saison um neun Plätze auf den siebten Rang verbessert und Dank des DFB-Pokalfinales mit zwei Teams aus der Top-Sechs der Liga als Siebter die Conference League und somit den internationalen Wettbewerb erreicht.

Was ist die Conference League?

Seit der aktuellen Spielzeit, also 2020/2021, wird die Conference League ausgetragen. Sie ist neben der Champions League und der Europa League der dritte kontinentale Wettbewerb. Die Conference League wurde eingeführt, weil die Europa League verschlankt und dadurch auch aufgewertet werden sollte. Statt 48 Teams nehmen an der Gruppenphase der Europa League nur noch 32 Mannschaften teil. Kleinere Teams können sich nicht mehr für diese Liga qualifizieren, dafür nun aber für die Conference League. Insgesamt nehmen 171 Mannschaften an dem Wettbewerb teil. Deutschland stellt einen Teilnehmer. In dieser Saison war es Union Berlin, in der kommenden ist es also der FC.

Unsere Partner









zurück

weiter

Wie ist der Modus der Conference League?

Allerdings sind die Geißböcke nicht für die Gruppenphase gesetzt. Zunächst werden drei Qualifikationsrunden ausgetragen. In diesen Runden treten jeweils die Teams an, die in der Champions- und Europa-League-Quali gescheitert sind sowie platzierte Teams der verschiedenen Verbände. In den anschließenden Playoffs werden die 32 Gruppenteilnehmer ermittelt. In dieser Runde greift der FC ein. An die Gruppenphase schließt sich eine Zwischenrunde an. Die acht Gruppenersten stehen direkt im Achtelfinale, die Gruppenzweiten spielen in dieser Runde gegen die Gruppendritten der Europa League. Es folgen die jeweiligen Finalrunden.

Was gibt es in der Conference League zu verdienen?

Die 32 Teilnehmer der Gruppenphase der Conference League erhalten eine Startgebühr von 2,94 Millionen Euro. Jeder Sieg in der Gruppenphase bringt dann noch einmal 500 000 Euro, ein Remis immerhin 166 000 Euro. Dem jeweiligen Gruppensieger winken noch einmal 650 000 Euro, der Zweite erhält 325 000 Euro. Für das Überstehen der Zwischenrunde oder das Erreichen des Achtelfinales gibt es noch einmal 600 000 Euro. Jede weitere Runde bringt weitere Einnahmen. Ebenso kassieren die Teilnehmer natürlich Zuschauereinnahmen. Beim FC sind das bei ausverkauftem Haus rund 1,8 Millionen Euro pro Spiel.

Foto: dpa/Martin Rickett 15 Bilder Auf diese Gegner könnte der FC in Europa treffen

Sollte also ein Gruppensieger jedes Spiel seiner Gruppe gewinnen und das Achtelfinale erreichen, würde er in der Conference League etwa 7,2 Millionen (ohne Zuschauereinnahmen) einheimsen. Ein Gruppenzweiter würde für das Erreichen des Achtelfinales beispielsweise mit zwei Siegen und zwei Unentschieden knapp 5,2 Millionen Euro verdienen. Bei der Rechnung fehlen TV- und Marketing-Gelder, die aktuell noch nicht kalkulierbar sind. Allerdings steigen auch die Kosten der Clubs: Es stehen Reisekosten, Prämien und zusätzlicher Personalaufwand zu Buche. Ein großes Plusgeschäft macht der FC tatsächlich nicht.

Foto: Bernd Thissen 16 Bilder Diese Spieler könnte der 1. FC Köln ablösefrei holen

Wann finden die Playoffs der Conference League statt?

Die ersten beiden Qualifikationsrunden werden bereits in einem Monat ausgelost und am 7. und 14. sowie 21. und 28. Juli ausgetragen. Die dritte Runde wird am 18. Juli ausgelost und am 4. und 11. August ausgetragen. FC-Fans sollten sich den 2. August schon einmal vormerken. Dann wird der Kölner Gegner gefunden. Die Spiele finden am 18. und 25. August statt. Die Gruppenspiele werden dann ab dem 8. September donnerstags ausgetragen. Weitere Termine sind der 15.9., der 6., 13. und 27.10. Das letzte Gruppenspiel findet am 3.11. statt. Das Endspiel wird am 7. Juni in der Eden Arena in Prag ausgetragen.

Auf welche Gegner kann der FC in der Conference League treffen?

Dass der FC in der Conference League auf zweitklassige Teams aus den Tiefen Europas trifft, entspricht wohl nicht der Realität. Denn über die verschiedenen Qualifikations-Wege können sich einige namhafte Mannschaften für die Conference League qualifizieren. Unter anderem würde beispielsweise Feyenoord Rotterdam aus der Europa-League-Quali bei einem Ausscheiden an der Gruppenphase der Conference League teilnehmen. Aber auch über die Tabellenplatzierung qualifizieren sich starke Teams. Aus England würde stand jetzt West Ham United an den Playoffs teilnehmen, aber auch Manchester United kann noch abrutschen. Aber auch San Sebastian steht aktuell hoch im Kurs. Genauso wie der AS Rom, falls er nicht das diesjährige Finale für sich entscheidet. Für Köln könnte es aber auch ein Wiedersehen mit Noah Katterbach beim FC Basel oder Dimitrios Limnios bei Twente Enschede geben.

Welche Teams haben sich bereits für die Conference League qualifiziert?