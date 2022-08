Spielplan terminiert : Die Europa-Reise des FC beginnt in Nizza

Köln Der 1. FC Köln kann nun endgültig die Reise durch Europa planen. Nachdem am Freitag die Gruppenausgelost wurden, veröffentlichte die Uefa am Samstag den Spielplan.

Die Reise durch Europa beginnt für den 1. FC Köln an der Côte d’Azur. Am 8. September startet für die Geißböcke die Gruppenphase der Conference League und die führt den FC zunächst zum Auswärtsspiel bei OGC Nizza. Um 18.45 tritt der FC zum Duell gegen das Team von Lucien Favre in der Allianz Riviera an. Das ergibt der Spielplan, den die Uefa am Samstagvormittag veröffentlichte. Dann folgen die beiden Heimspiele gegen den 1. FC Slovacko am 15. September (21 Uhr) und Partizan Belgrad am 6. Oktober. Eine Woche später reist der FC dann in die serbische Hauptstadt zum Rückspiel, das bereits um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Am 27. Oktober geht es ebenfalls um 18.45 beim tschechischen Pokalsieger weiter, bevor dann am 3. November das Heimspiel gegen Nizza zum Finale um das Weiterkommen werden könnte.

Dann verabschieden sich die Teams in die WM-Pause. Für den jeweiligen Gruppensieger geht es am 9. März des kommenden Jahres im Achtelfinale weiter. Der Tabellenzweite greif schon Mitte Februar wieder ein. In der so genannten Zwischenrunde geht es gegen die Dritten der Europa-League-Gruppen ums Weiterkommen. Am 16. Februar findet das Hinspiel, am 23. das Rückspiel statt. Das Finale wird am 7. Juni in Prag ausgetragen. Für den FC ist das alles Zukunftsmusik. Erst einmal geht es um einen guten Start in die Gruppenphase. Und die hat es mit Nizza in sich. Das Team von Lucien Favre hat im Kader noch einmal schwer nachgerüstet. Der Gesamtwert wird von dem Online-Portal transfermarkt.de auf 252 Millionen Euro, also etwa das Dreifache des Kölner Kaders geschätzt.