Vor BVB-Spiel : 1. FC Köln: Czichos und Kainz fallen weiterhin aus

Köln Rafael Czichos und Florian Kainz werden dem 1. FC Köln auch im Ligaspiel gegen Dortmund nicht zur Verfügung stehen. Das gab FC-Trainer Steffen Baumgart auf der PK bekannt,

In Sachen Innenverteidigung hat FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Pokalerfolg über Stuttgart noch mehr die Qual der Wahl. Der 49-Jährige rotiert dementsprechend auch fleißig. Luca Kilian, Jorge Meré und Timo Hübers erhielten in der aktuellen Saison alle ihre Spielzeit neben Abwehrchef Rafael Czichos. Ausgerechnet der fällt aber weiterhin und somit auch für die Begegnung gegen Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) krankheitsbedingt aus. Das gab der Kölner Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Duell gegen Dortmund bekannt.