Vor dem Rheinderby : Daher kommt die Rivalität zwischen dem FC und Borussia Mönchengladbach

Köln Seit mehr als 50 Jahren umgibt den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach eine brisante Rivalität. Die Ursache trägt auch den Namen einer Legende: Hennes Weisweiler, der für beide Clubs tätig und sehr erfolgreich war.

Und dann sind die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach doch etwas ganz Besonderes. Neben dem Revierderby zwischen S04 und Borussia Dortmund hat das Rheinderby die wohl größte Brisanz in der Bundesliga. Seit Jahrzehnten, mehr als 50 Jahren, umgibt die Clubs eine extreme Rivalität. Und den Anfang macht ausgerechnet eine Legende beider Vereine: Hennes Weisweiler. Der aus Erftstadt stammende Weisweiler war wenn man so will Gründungsmitglied des 1. FC Köln, lief mit dem FC 62 Mal in der Oberliga auf. Unter Sepp Herberger erwarb er als 27-Jähriger die Fußball-Trainerlizenz und fungierte von 1948 an als Spielertrainer beim FC. In dieser Zeit bekam der FC auch einen Ziegenbock mit Namen Hennes geschenkt, ein Maskottchen war geboren. Nach Stationen in Rheydt und als Assistenztrainer von Herberger beim DFB kehrte Weisweiler zurück nach Köln. Zunächst zum FC, nachdem er sich mit Franz Krämer überworfen hatte, zur Viktoria. 1964 folgte der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach.