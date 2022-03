Testspiel gegen Siegburg : Damion Downs empfiehlt sich bei den FC-Profis

Erzielte im Test gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV 04 einen Dreierpack: FC-Talent Damion Downs (links). Foto: Herbert Bucco

Siegburg FC-Jugendspieler Damion Downs hat beim Testspiel des 1. FC Köln gegen den Siegburger SV 04 drei Treffer erzielt. Trotz eines holprigen Saisonstarts bei der U19 empfahl sich der 17-Jährige bei den Profis.

Bereits nach fünf Minuten hätte der 1. FC Köln im Testspiel gegen den Siegburger SV 04 am Mittwochabend führen können. Nach einer präzisen Flanke von U21-Spieler Olli Schmitt hielt Stürmerkollege Damion Downs den Fuß hin und beförderte den Ball an die Torlatte. Dass die Spielkugel nicht im Tor landete, wird ihn im Nachhinein jedoch nicht mehr geärgert haben. Nur sieben Minuten später baute der 17-Jährige, wieder nach Vorarbeit von Schmitt, die Kölner Führung zum 2:0 aus. Dann ging Downs in der 24. Minute im Strafraum ins Eins-gegen-Eins, bis er sich frei vorm Tor die Ecke aussuchen konnte. In der 42. Minute stand der Rechtsfuß nach einer Flanke von Jannes Horn noch einmal goldrichtig. Vor den Augen von FC-Trainer Steffen Baumgart glänzte der U17-Spieler mit einem Dreierpack.

Fünf Tore in zehn Spielen

Während der Länderspielpause erhalten derzeit viele Nachwuchstalente beim 1. FC Köln die Möglichkeit, unter Coach Baumgart in der Profimannschaft auf sich aufmerksam zu machen. Bereits am Dienstag waren am Geißbockheim einige Youngsters auf dem Trainingsplatz der Profis zu sehen. Unter ihnen auch Damion Downs. Bis Herbst 2020 durchlief der im bayerischen Kreis Schweinfurt geborene Spieler die Jugendmannschaften des FC Ingolstadt. Anschließend wechselte der Rechtsfuß in die U17 nach Köln. Laut Medienberichten soll der FC eine sechsstellige Summe für den damals 16-Jährigen bezahlt haben.

Bevor die Saison der B-Junioren Bundesliga West wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, erzielte Downs gleich in seinen ersten drei Spielen für den FC zwei Tore. Bei der U19 kam der Offensivspieler im zweiten Ligaspiel Ende September das erste Mal zum Einsatz. Der unregelmäßige und auf ein Spiel pro Gegner verkürzte Saisonspielplan der A-Junioren Bundesliga West erschwert derzeit die Bedingungen für alle Youngsters. Bisher stand Downs in zwölf Spielen zehnmal auf dem Platz. Dabei erzielte er fünf Treffer. Unter Trainer Stefan Ruthenbeck kommt der 17-Jährige entweder als Stürmer neben dem 19-Jährigen Maximilian Schmid oder auch als hängende Spitze zum Einsatz. Trotz seines jüngeren Alters stand der Deutsch-Amerikaner in den vergangenen sechs Ligapartien im Durchschnitt 70 Minuten auf dem Platz, bis häufig der 19-Jährige Namory Cisse für ihn im Sturm übernahm. Aktuell belegt die Mannschaft einen ordentlichen siebten Tabellenplatz. Zudem durfte Downs im Rückspiel der ersten Runde der Uefa Youth League Ende Oktober erstmals internationale Luft schnuppern.

