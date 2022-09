Gegner-Analyse : Darauf muss sich der FC gegen Wolfsburg einstellen

Dieses Duell könnte es auch am Samstag wieder geben, wenn der FC (links, Timo Hübers) auf Wolfsburg trifft (hier Lukas Nmecha). Foto: dpa/Swen Pförtner

Analyse Köln Der VfL Wolfsburg hat in dieser Bundesliga-Runde noch kein Spiel gewonnen, Das soll gegen den 1. FC Köln unbedingt anders werden. Die Kölner sollten gegen die ambitionierten Niedersachsen gewarnt sein.

Ob es ein Sprachwitz sein sollte, wurde nicht so recht deutlich. Aber es klang – aus Wolfsburger Sicht - schon mal ganz gut, als Niko Kovac mit Nachdruck bekannte: Er wünsche sich, „dass wir den Bock umstoßen und mit der Unterstützung der Fans erfolgreich sind“. Da als Gegner des VfL an diesem Samstag der 1. FC Köln mit seinem Maskottchen, dem Geißbock Hennes IX, in Niedersachsen gastiert (15.30 Uhr, Sky), kann man sich zweierlei ausmalen: dass die Mannschaft von Trainer Kovac sinnbildlich den Bock umstößt und nach bislang nur zwei Punkten aus vier Spielen den ersten Sieg einfährt, oder dass sie buchstäblich den Bock umstößt, nachdem sie zuvor das Maskottchen kräftig an den Hörnern gepackt hatte.

Der Wille ist also ausgeprägt beim von einem Autobauer großzügig unterstützen Firmen-Club, den ersten Erfolg in der noch jungen Saison zu feiern, nachdem die Ausbeute aus den Spielen gegen Bremen (2:2), Bayern (0:2), Schalke (0:0) und Leipzig (0:2) wenig zufriedenstellend ausfiel. Für die Wolfsburger Ansprüche, die zwar seit dem sehr mäßigen Abschneiden in der vergangenen Saison mit dem klaren Verpassen des internationalen Wettbewerbs etwas gesunken, gleichwohl immer noch eher an der Champions League als an der Europa League orientiert sind, ist das natürlich zu wenig. Auch der neue Trainer Niko Kovac ist bislang noch nicht als Heilsbringer in Erscheinung getreten. „Zwei Punkte sind zu wenig“, räumte VfL-Manager Jörg Schmadtke nach dem holprigen Start ein, „damit sind wir nicht zufrieden.“

Kovac reduziert Aufgebot stark

Gänzlich überrascht über die Resultate zeigte sich der frühere FC-Sportchef gleichwohl nicht nach dem Trainerwechsel von Florian Kohfeldt zu Kovac im Sommer. Derartige Schwierigkeiten waren zwar nicht eingeplant in der VW-Stadt, wurden aber auch nicht komplett ausgeschlossen. „Es bedarf ein bisschen Zeit, das war mir klar", sagte Schmadtke. Zeit in Anspruch nahm auch das Feilen am Kader, denn der war bislang quantitativ personell über die Maßen besetzt. Zwar befinden sich darin immer noch viele Hochkaräter, doch zunächst einmal lag Kovacs Augenmerk darauf, das üppige Aufgebot zu reduzieren. Von weit mehr als 30 Spielern ist der Kader nun auf 24 Feldspieler reduziert worden, die den VfL durch die Saison begleiten sollen. Es sei sehr schwierig, hatte der frühere Bayern-Trainer kürzlich bekannt, mit einem Kader „von 30 Spielern ein vernünftiges Training durchzuführen. Wir wollten niemanden außen vorlassen, und das haben wir auch nicht getan, weil wir keine zwei oder drei Gruppen bilden wollten. Trotzdem ist es schwierig, jedem einzelnen die Minuten zu geben, die er braucht, um sich auch weiterentwickeln zu können“.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder So könnte die FC-Aufstellung gegen Wolfsburg aussehen

Die Entwicklung der Mannschaft wurde dadurch eher gehemmt, als zusätzliches Problem für den VfL wie für alle anderen Bundesligisten gestaltete sich das bis Donnerstag lange offene Transferfenster. Gehen noch Spieler, kommen noch welche hinzu? Diese Ungewissheit führte offenbar in Wolfsburg zu einem wenig förderlichen Arbeitsklima. Das soll sich nun nachhaltig verbessern. „Wir werden mit dem Kader, den wir jetzt haben, gut arbeiten“, sagte Kovac. „Wir haben einiges nachzuholen und zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass die Jungs die Fähigkeiten haben, es hinzubekommen – aber nicht durch Reden, sondern durch Arbeiten.“

Im Kader stehen einige Hochkaräter

Und der Kader kann sich durchaus sehen lassen. Zwar hinterlässt der Abgang von Xaver Schlager (für 12 Millionen Euro nach Leipzig) eine Lücke. Doch versprechen die Neuzugänge wie Jakub Kaminski (Lech Posen/10 Mio.), Mattias Svanberg (FC Bologna/9 Mio.), Bartol Franjic (Dinamo Zagreb/7,5 Mio.) und Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld/5 Mio.) eine Qualitätssteigerung, bislang aber hat sich die Mannschaft noch nicht recht gefunden. Insgesamt investierten die Wolfsburger mehr als 35 Millionen Euro in Fachkräfte von außerhalb, nahmen durch Verkäufe aber nur 22 Millionen ein. Zumindest die störenden Nebengeräusche durch mögliche Wechsel sind nun erstmal vorüber, auch Max Kruse, der unter Kovac einen schweren Stand bislang hat und in vier Einsätzen noch ohne Torbeteiligung ist, bleibt am Mittellandkanal. Der ehemalige Nationalspieler war immer ein Spieler, der den Unterschied ausmachen konnte. Auf seine Entwicklung setzt auch Kovac – wie auf die des gesamten Teams.

„Jeder Einzelne von uns hat alles versucht und das ist auch gut so. Aber jeder Einzelne allein wird es nicht schaffen. Jetzt muss man den Fleiß und die Arbeit mixen, damit wir eine Einheit sind und die Dinge als Mannschaft umsetzen“, sagte Kovac. Das sei das Entscheidende. Gemessen an den Daten der vergangenen Saison haben die VfL-Profis schon deutliche Fortschritte gemacht. Galt ihre Laufbereitschaft zuletzt als wenig ausgeprägt, hat sich das in dieser Saison geändert. Die Statistik weist die Mannschaft von Fitnessfanatiker Kovac als diejenige mit den meisten intensiven Läufen aus, zudem als jene mit den drittmeisten Sprints.

Fokus liegt auf der Chancenverwertung

Das alleine garantiert jedoch noch keine Tore. In dieser Hinsicht zeigt sich der VfL – trotz des Mitwirkens eines wuchtigen Klassestürmers wie Lukas Nmecha (bislang ein Ligatreffer) – äußerst geizig. Zwei Treffer in vier Spielen (drei Partien ohne Torerfolg) hat die Mannschaft, in der etablierte und anerkannte Bundesliga-Profis wie Torhüter Koen Casteels, die Abwehrspieler Maxence Lacroix und der Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw, die defensiven Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui und Maximilian Arnold oder die Offensivspieler wie eben Kruse und Josip Brekalo und Maximilian Philipp ihrer Arbeit nachgehen (der Ex-Kölner Yannick Gerhardt und Stürmer Jonas Wind sind noch angeschlagen), erst erzielt. Zu wenig für gehobene Ansprüche. „Wir müssen Gier und Konsequenz an den Tag legen“, forderte Kovac, dem vor allem die Chancenverwertung missfällt, „um die Tore zu erzwingen. Die Spieler zeigen eine große Bereitschaft, dennoch gibt es Dinge, die wir besser machen müssen. Es ist wichtig, dass wir elf Spieler auf dem Platz haben, die defensiv wie offensiv einen Gedanken haben.“