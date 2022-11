Oberverwaltungsgericht entscheidet : 1. FC Köln darf Trainingsgelände nicht ausbauen

Die Geschäftsstelle von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Geißbockheim in Köln.

Köln/Münster Der 1. FC Köln will seit Jahren sein Vereinsgelände auf den Kölner Grüngürtel erweitern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster kippte nun die Planungen. Allerdings besteht noch Hoffnung für den FC.

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln darf sein Trainingsgelände vorerst nicht auf den Grüngürtel in Köln ausweiten. Das hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen am Donnerstag entschieden. Das OVG kippte den notwendigen Bebauungsplan der Stadt Köln wegen Verfahrensmängeln. Der 7. Senat wies in seiner Urteilsbegründung darauf hin, dass die Fehler mit Hilfe eines ergänzenden Planungsverfahrens aber aus der Welt geschafft werden können.