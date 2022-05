Gegner-Analyse : Darum erwartet den FC gegen Stuttgart eine Wundertüte

Soll den FC in die Europa League schießen: Anthony Modeste (rechts, hier im Duell mit Wolfsburgs Max Kruse). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse KÖLN Im letzten Spiel der Saison geht es für den 1. FC Köln noch um den Einzug in die Europa League, für Kontrahent VfB Stuttgart um den Klassenerhalt. Der VfB setzt in diesem Duell auf ein eingespieltes Duo, das jedem Gegner das Leben schwer machen kann.

Es nimmt schon irgendwie surreale Züge an, dass Alexander Wehrle am Samstag zwar einen rot-weißen Schal tragen könnte, doch dieser nicht seiner Begeisterung für den 1. FC Köln zuzuschreiben ist. Seinen Schal, trüge er ihn denn, könnte allenfalls das lustige Neckarkrokodil „Fritzle“ verzieren – das Maskottchen des VfB Stuttgart. Bis vor zwei Monaten war das noch anders, da Wehrle noch als Geschäftsführer für den FC tätig war. Erst am 10. März erlebte er einen sehr emotionalen Abschied am Geißbockheim. Und heuerte kurze Zeit später auf dem Schwabendampfer VfB an. Seinem aktuellen Verein steht er nun als Vorstandsvorsitzender vor. An diesem Wochenende kommt es zum raschen Wiedersehen mit seinem Ex-Club, den er neun Jahre lang tadellos führte.

Ein Gefühlschaos ist bei dem 47-Jährigen dennoch nicht zu erwarten, denn die Vorzeichen sind ja eindeutig. Stuttgart kann mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) gegen Köln noch den direkten Klassenerhalt schaffen, wenn zeitgleich Abstiegsrivale Hertha BSC im Gastspiel gegen Borussia Dortmund verliert. Die wahrscheinlichste Konstellation ist allerdings, dass der VfB auf dem Relegationsplatz bleibt und nachsitzen muss, um den Ligaverbleib doch noch zu schaffen. Der Blick in den Rückspiegel erübrigt sich beinahe, denn der direkte Abstieg ist bei drei Punkten Vorsprung und dem um sieben Treffer besseren Torverhältnis gegenüber dem direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld kaum mehr möglich.

Köln mit bislang zwei Siegen gegen den VfB in dieser Saison

Vielmehr will die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo, die letzte Chance nutzen, mit einem Sieg gegen den FC doch noch die Liga ohne Umwege zu halten. „Zusammen mit den Fans werden wir den Kessel brennen lassen“, kündigte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat an. Dabei setzte es in der laufenden Saison bereits zwei Niederlagen gegen den Europacup-Anwärter aus der Domstadt (0:1 im Hinspiel, 0:2 im DFB-Pokal) - am Samstag zählen vor 60 000 Fans nur drei Punkte. „Ich glaube an den Klassenerhalt. Wir standen schon wesentlich schlechter da“, betonte Wehrle und versicherte vor dem Treffen mit seinem Ex-Verein: „Ich bin mit meinem Kopf nur beim VfB.“

Die Kölner um Trainer Steffen Baumgart müssen sich also einstellen auf einen bedingungslos kämpfenden Gegner, der am vergangenen Wochenende bei Serienmeister Bayern München ein starkes Spiel ablieferte und einen Punkt mitnahm beim 2:2 nach 1:2 Rückstand. Ob er Stuttgart im ständigen Vorwärtsgang erwarte mit einer Alles-oder-Nichts-Mentalität, das mochte Baumgart am Donnerstag nicht bewerten. Stuttgart könne er nicht beeinflussen, sagte der 50-Jährige. Aber: „Ich gehe davon aus, dass wenn Stuttgart gewinnen will, es auch den einen oder anderen Weg nach vorn finden muss. Die Frage ist, ob wir das zulassen. Wir wollen unser Spiel nicht verändern und ergebnisunabhängig nach vorn spielen“ Das klingt nach einem Spiel mit offenem Visier: von beiden Teams.

Stuttgarts Stärken liegen in der Offensive

Zumal die Stärken des VfB in der Offensive liegen. Dabei nutzt die Matarazzo-Elf gerne den Weg über den linken Korridor, den der auch von Top-Clubs begehrte Borna Sosa beherrscht. Was einst beim Hamburger SV mit „Manni Flanke, ich Kopf – Tor“ von Horst Hrubesch trefflich umschrieben wurde, der sich auf die zielgenauen Hereingaben von Manfred Kaltz verlassen konnte, so müsste beim VfB das Credo lauten: „Borna Flanke, ich Kopf – Tor!“ Denn mit seinen Flanken dient der Linksfuß als zuverlässiger Lieferservice für Sasa Kalajdzic. Der Zwei-Meter-Mann aus Wien, ebenfalls bei etlichen anderen Clubs auf dem Zettel, ist mit seiner Länge und seiner Kopfballstäke der perfekte Abnehmer. Vier seiner fünf Saisontreffer entstanden aus der Zusammenarbeit des Duos „Sosa & Sasa“. Ein immer wiederkehrendes Muster, ein sogenannter Signatur Move made im Schwabenland. So zu beobachten beim Treffer zum 2:2-Endergebnis bei den Bayern, der neue Hoffnung und Rückenwind für die Köln-Partie gebracht hat. „Dass Stuttgart eine überragende Offensive hat“, sagte Baumgart, „darüber brauchen wir nicht reden.“ Dazu gehört auch der frühere Kölner Chris Führich, der häufig über die linke Flanke kommt, zuletzt aber auch rechts für ordentlich Betrieb sorgte.

Dass Kalajdzic, der Lange in der Sturmmitte, nicht viel häufiger getroffen hat – in der vergangenen Saison kam er noch auf 16 Treffer – ist auch seinem langen Ausfall geschuldet. Wegen einer Schulterverletzung kam er in nicht einmal der Hälfte aller Ligaspiele zum Einsatz. Ohnehin waren die Stuttgarter in dieser Spielzeit arg gebeutelt. Fast jeder Spieler des Kaders wurde in dieser Saison schon von einer Verletzung oder durch Corona ausgebremst und fehlte mindestens drei Partien – so hart traf es keinen anderen Bundesligisten.

Die mit einem Durchschnittsalter von 22,5 Jahren jüngste Mannschaft der Bundesliga hat von ihrer Unbekümmertheit aus der Vorsaison eingebüßt, in der zweiten Saison nach dem Aufstieg stieß sie nun mitunter an ihre Grenzen. Auch, weil den „jungen Wilden“ die Erfahrung fehlt. Wataru Endo (29), der als ein Teil der „Doppelsechs“ (zuletzt an der Seite von Atakan Karazor) für die Aufräumarbeiten im defensiven Mittelfeld zuständig ist, ist einer der wenigen Leistungsträger, von denen sich das nicht behaupten lässt. Doch der Japaner ist keiner, der gerne den Mund aufmacht, eher ein stiller Stratege; und so fehlt es den Stuttgartern insgesamt an Anführern, die sich auch verbal als Anführer gerieren.

Nachholbedarf in der Laufleistung

Vielleicht lässt sich ob dieser fehlenden Qualität auch die – trotz des Remis bei den Bayern – Negativserie erklären. Der bislang letzte Sieg datiert noch aus dem März (3:2 gegen Augsburg), danach gab es sechs Spiele ohne Dreier (vier Remis, zwei Niederlagen, eine ausgerechnet gegen Abstiegskonkurrent Hertha BSC). Auch die insgesamt nachlässige Abwehrarbeit trägt ihren Teil dazu bei: 58 Gegentreffer hat der VfB bereits kassiert - nur drei Vereine kommen auf mehr, unter anderem Absteiger Greuther Fürth (80). Auch bei der Laufleistung gibt es Nachholbedarf. Im Schnitt spulen die die Schwaben sparsame 112,6 Kilometer pro Spiel herunter, ligaweit sind es knapp drei Kilometer mehr. Der 1. FC Köln bringt es sogar auf 116,5. Auch bei den intensiven Läufen und den Sprints rangieren sie im unteren Tabellendrittel. Dass sich die Mannschaft jedoch keineswegs hängen lässt, bestätigt die Summe der gewonnenen Zweikämpfe (3640), die den VfB auf der Spitzenposition aufweist.