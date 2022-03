Vor dem Hoffenheim-Duell : Darum glaubt FC-Trainer Baumgart an ein spektakuläres Spiel

Köln Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga erwartet den 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim alles andere als eine leichte Aufgabe. Trainer Steffen Baumgart setzt auf ein spektakuläres Spiel.

Das Spiel der Sinsheimer ist von einem intensiven Anlaufspiel und einer hohen Laufbereitschaft geprägt. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß verfolgt dabei also eine ähnliche Spielphilosophie wie Baumgart. 17 Tore hat die TSG zudem in der laufenden Saison in der letzten Viertelstunde erzielt und erreicht damit den Ligahöchstwert. Der FC kommt in der Schlussphase auf 13 Treffer und liegt damit auf Platz zwei. „Ich glaube, das zeugt immer von einer großen Mentalität. Das ist eine Mannschaft, die bis zum Ende die Spiele nicht verloren gibt. Ich bin ganz klar ein Verfechter davon, dass ein Spiel 95 Minuten geht, also muss man so lange auch hart arbeiten“, so der FC-Trainer. Die TSG hat noch mehr Spiele nach Rückstand drehen können als die Kölner. Auch hier führen sie die Ligatabelle unmittelbar vor den Rheinländern an.