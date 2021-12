3:2-Sieg des 1. FC Köln : Darum hatte auch Schindler eine Rechnung mit Wolfsburg offen

Kingsley Schindler scheiterte in der Bundesliga-Relegation 2018 mit Holstein Kiel am VfL Wolfsburg. Foto: picture alliance/dpa/Axel Heimken

Köln Nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg äußerte FC-Stürmer Anthony Modeste wegen früherer Dissonanzen mit VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke seine Genugtuung über den Erfolg. Neben ihm nahm auch Kingsley Schindler bei den Niedersachsen Revanche.

Nicht nur Anthony Modeste hatte im Spiel gegen den VfL Wolfsburg eine persönliche Rechnung zu begleichen. „Es ist schön, hier zu gewinnen und Wolfsburg in die Krise zu schicken“, meinte der Doppeltorschütze des 1. FC Köln nach dem Spiel. Seine Worte richteten sich an den früheren Kölner Sportdirektor Jörg Schmadtke und aktuellen Geschäftsführer Wolfsburgs. Ein öffentlicher Disput zwischen Schmadtke und Modeste, den es 2017 nach China zog, endete in der Entzweiung.

Kingsley Schindler erwartet aggressiven VfB Stuttgart

In beiden Partien spielte Holstein auf Augenhöhe mit, verpasste am Ende unter dem damaligen Trainer Markus Anfang, der nach der Saison zum FC wechselte, aber die Sensation. „Von daher war das eine kleine Genugtuung, dass wir das Spiel noch gedreht haben“, meint Schindler heute. Abgesehen davon sei der Dreier aber auch eine Befreiung gewesen, so der 28-Jährige. Vor der Partie wartete der FC seit zwei Spielen auf einen Sieg. Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg drohte sogar der Fall in Richtung der Abstiegszone.