Neues FC-Abwehrduo : Darum kann sich der FC auf Hübers und Kilian verlassen

Eine Bastion in der Innenverteidigung des 1. FC Köln: Timo Hübers (3.v.l.) und Luca Kilian (4.v.l.). Foto: dpa/David Inderlied

Köln Erst seit diesem Jahr bilden Timo Hübers und Luca Kilian das Abwehrduo des 1. FC Köln. Und zeigen, dass sie den Weggang von Rafael Czichos kompensieren können. Die Sommer-Neuzugänge geben dem FC Rückhalt.

Dieses breite Grinsen, die wohlgescheitelten blonden Haare – Timo Hübers wirkt wie der nette Junge von Nebenan. Eine freundliche Erscheinung. Stets hilfsbereit und zuvorkommend. Und so machte er sich auch in der Stunde des Sieges noch Gedanken über das Wohlergehen anderer. Sein Trainer Steffen Baumgart musste ja coronabedingt das jüngste Spiel des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg in der heimischen Isolation verbringen. Kein Wunder also, dass er das Wohnzimmer zur Coachingzone umfunktioniert. Baumgart wanderte, hüpfte, schrie sich zwischen Couch und TV-Gerät in übliche Betriebstemperatur, und zu aller Überraschung blieb das Mobilar ganz. Als Beweis diente ein Video, das Baumgarts Tochter veröffentlichte.

Hübers sorgte sich dennoch um Baumgarts häusliche Einrichtung, durfte aber nach dem 1:0-Sieg gegen die Breisgauer lächelnd Entwarnung geben. Große Chancen habe die Mannschaft „in der Schlussphase ja nicht mehr zugelassen“, sagte der 25-Jährige, der mit einem höchst anspruchsvollen Vortrag zuvor seine Stellung als Abwehrchef deutlich unterstrich. „Darum hoffe ich, dass alles heil geblieben ist.“

Hübers und Kilian strahlen viel Ruhe aus

Ist es, und ähnliches lässt sich gewissermaßen auch über den von Hübers vorbildlich organisierten Defensivverbund behaupten. Dass der FC zum zweiten Mal in der Saison ohne Gegentreffer geblieben war, war auch dem starken Vortrag Hübers‘ geschuldet. Er rief gegen den Sportclub jene Qualitäten versiert ab, die die Kölner Verantwortlichen an ihm schätzen und seinen Weg im Sommer ans Geißbockheim ebneten. Er überzeugte durch Zweikampf- und Kopfballstärke, Übersicht und der Fähigkeit zur Antizipation. Strahlte große Ruhe aus. Hübers gewann 78 Prozent der Duelle Mann-gegen-Mann, kam auf eine Passquote von 79 Prozent.

Auf starke Zweikampfwerte kommt gewöhnlich auch Luca Kilian, der mit Hübers seit diesem Jahr den Widerstand in letzter Reihe bildet. Eine standhafte Bastion, die so im Sommer bei der Verpflichtung der beiden 1,90-Recken nicht zu erwarten war. Auf eine feste Formation in der Innenverteidigung wollte und/oder konnte sich Baumgart lange nicht festlegen. Es ging zu wie auf einem Rangierbahnhof, im ständigen Wechsel der Personen. So bildeten zu Beginn häufig Rafael Czichos und Jorge Meré das Abwehrduo, dann durften sich mal Czichos und Hübers im defensiven Zentrum versuchen, dann Czichos und Kilian. Bis zur Winterpause standen Hübers/Czichos gerade mal 64 Minuten gemeinsam auf dem Platz. Das sollte sich im neuen Jahr ändern. Dass dabei der Weggang von Rafael Czichos eine bedeutende Rolle einnimmt, ist nicht von der Hand zu weisen.

Viele Zweikämpfe, kaum Fouls

Der Ex-Kieler, ein erfahrener Zweikämpfer mit Übersicht und sehr vorzeigbarem Aufbauspiel, hatte sich trotz Schnelligkeitsdefiziten zum Abwehrchef hochgearbeitet. Zudem verließ der hochveranlagte Jorge Meré den Club, der in Köln bis dato nicht über den Status eines großen Talents hinausgekommen war. Da auch Sava Cestic eine Veränderung bevorzugte – ohnehin aber chancenlos unter Baumgart war –, stellte sich das neue Abwehrduo von selbst auf. Und zeigte schon im ersten Spiel bei Hertha BSC, dass es um die Zukunft in hinterster Reihe gar nicht schlecht bestellt ist. Beim Sieg in Berlin gewann Kilian etwa beeindruckende 90 Prozent seiner Zweikämpfe. Eine feste Zuordnung und Aufgabenverteilung in dieser Konstellation gab es von Beginn an nicht. „Wie das dann mit dem Andribbeln und dem Passspiel ist,“ sagte Kilian nach der Begegnung mit Berlin, „das haben wir vorher nicht besprochen.“

Wie ein altes Pärchen, das seit Jahrzenten gemeinsam durch das Leben schreitet, wirkten die Beiden auch bei ihrem dritten gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz in der Liga gegen Freiburg. Baumgart schätzt an Hübers und Kilian, den er zuvor beim SC Paderborn trainierte, auch die Abgeklärtheit in den Zweikämpfen, in denen sie häufig ohne Foul auskommen. Kilian übernimmt eher den Part als beharrlicher Duellant, der gerne seinen Körper in den Zweikämpfen sprechen lässt. Hübers organisiert die Verteidigung und verdient sich zudem als Spieleröffner. Beide gemeinsam ist eine erstaunliche Ruhe mitgegeben, als hätten sie schon Hunderte Profispiele in ihrem Portfolio stehen.

Hübers entwickelt sich zum neuen Abwehrchef

Hübers‘ Entwicklung war so nicht abzusehen, da seine körperliche Leistungsfähigkeit wegen seiner Verletzungsanfälligkeit (zwei Kreuzbandrisse) nicht recht abzuschätzen war. Schon im ersten Saisonspiel hatte er sich erneut verletzt, fiel aus. Nun aber ist er Teil eines Abwehrduos, auf das offenbar Verlass ist. „Timos Rolle war von Anfang an wichtig“, sagte Baumgart-Vertreter André Pawlak nach dem Sieg gegen Freiburg. „Dann hat er sich leider früh in der Saison verletzt.“ Jetzt zeige er das, was „wir von ihm erwartet haben“. Hübers entspricht aus Sicht der Kölner den Vorstellungen eines modernen Verteidigers. Pawlak sagt: „Er ist im Kopf total klar, sodass er schnell in eine Rolle des Abwehrchefs hineinwachsen kann.“