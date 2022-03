Sommer-Neuzuang : FC-Spieler Dejan Ljubicic ist mit seiner Leistung noch nicht zufrieden

Bundesliga-Premiere: Gegen Borussia Mönchengladbach erzielte Dejan Ljubicic (Mitte) sein erstes Tor für den 1. FC Köln. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Dejan Ljubicic kommt seit seinem Wechsel zum 1. FC Köln auf mehreren Positionen zum Einsatz. Dabei erwartet er vor allem aktuell mehr von sich.

Es war eine Hälfte am 27. November des vergangenen Jahres gespielt, da jubelten die Fans im Kölner Stadion in voller Stärke. Nach eineinhalb Jahren waren erstmals wieder 50 000 Anhänger gekommen, um das Derby des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen. Doch nicht nur für die Fans war die Partie eine besondere. An diesem sonnigen Novembernachmittag schoss sich Dejan Ljubicic mit seinem ersten Saisontor in der 55. Minute zum ersten von vier Derbyhelden.

Als der 24-Jährige am Mittwoch nach dem FC-Training auf das Thema Derby angesprochen wird, rutscht ihm ein Lächeln über das Gesicht. „Ich muss sagen, dass ich in den Derbys öfter getroffen habe. Gegen die Austria und jetzt gegen Gladbach.“ Ljubicic kam im vergangenen Sommer vom SK Rapid Wien nach Köln. Bei Rapid verbrachte der gebürtige Wiener seine Jugendzeit und vier Jahre bei den Profis. In der Bundesliga angekommen, stand der 24-Jährige unter Trainer Steffen Baumgart in den ersten sechs Spielen gleich in der Startelf. Und das, obwohl er sich mit Ellyes Skhiri und Salih Özcan zu dieser Zeit auf der Sechser-Position einem starken Konkurrenzkampf ausgesetzt und Baumgarts Spielsystem nur eine Sechs vorsah.

Personalien Hübers und Hector zurück, Uth erkrankt Pünktlich zur Vorbereitung auf das Rheinderby gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) haben sich Timo Hübers und Jonas Hector wieder zurückgemeldet. Die beiden Abwehrspieler nahmen am Mittwoch am Vormittagstraining der Geißböcke teil. Hübers war am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen. Hector fehlte gegen die Mannschaft aus Sinsheim aus privaten Gründen. Für Abwehrchef Hübers hatte Jeff Chabot sein Debüt für den FC gefeiert. Jannes Horn rückte für Hector in die Startelf. Unterdessen fehlte allerdings Mark Uth beim Training. Bei dem Offensivspieler war am Mittwoch ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen. brt

Unsere Partner









zurück

weiter

So kam es, dass der Österreicher auf dem Platz nach und nach weiter nach vorn rutschte. Vor Skhiri und Özcan spielte er schon im zentralen, aber auch im offensiven Mittelfeld. Beim Derbysieg gegen Mönchengladbach lief der Rechtsfuß dann das erste Mal als Rechtsaußen auf und setzte sich damit auch gegen die Teamkollegen Louis Schaub und Jan Thielmann durch.

9 Bilder So schlagen sich die Neuverpflichtungen des FC

Ljubicic: „Das gehört zum Prozess“

Wie Baumgart jedoch zu sagen pflegt, gibt es für ihn keine erste Elf. „Das ist eine neue Situation für mich. Bei Rapid war ich absoluter Stammspieler und habe jedes Spiel gemacht. Das gehört auch zum Prozess. Wenn man nicht spielt, muss man es einfach abhaken, der Mannschaft helfen, wenn man reinkommt, und in der Woche danach Vollgas geben und den Trainer überzeugen, dass man in die Startelf gehört“, so Ljubicic. Gleich 17-mal bei 22 Kadereinsätzen konnte der 24-Jährige seinen Trainer überzeugen.

Dass er das auf sämtlichen Positionen im Mittelfeld schafft, spiegelt seinen Kampfgeist und seine Qualität wider. Der Rechtsfuß hat jedoch keine Hemmungen davor, seine Leistung selbst zu kritisieren. „Ich muss sagen, das sind aktuell nicht meine Topleistungen. Da muss noch mehr kommen, aber ich habe mich schon an die neue Position gewöhnt“, sagt Ljubicic. „Wenn ich ins Eins gegen Eins gehe, muss ich ruhiger bleiben und den Ball genauer in die Box spielen.“ Im vergangenen Match gegen Hoffenheim lief viel über Ljubicics rechte Seite. Eine Torvorlage wollte ihm dabei aber nicht gelingen. „Ich habe mir zu Hause viele Spielszenen angeschaut. Der letzte Ball ist entscheidend. Da muss ich die Konzentration hochhalten und den Pass zu Tony flach rüberspielen“, sagt der Mittelfeldmann.