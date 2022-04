Der Derby-Glücksbringer : Darum ist FC-Spieler Salih Özcan gegen Gladbach so wichtig

Foto: Herbert Bucco

Köln Salih Özcan hat mit dem 1. FC Köln noch nie eine Partie gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Der Derby-Glücksbringer hofft für den 30. Spieltag auf eine Fortsetzung der Serie.

Wenn am Samstag das 111. Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steigt (18.30/Sky), dann darf einer aus Kölner Sicht nicht fehlen: Salih Özcan stellt sich in dieser Saison bisher nämlich nicht nur als unersetzbarer Leistungsträger der Kölner heraus, sondern hat dazu generell noch kein Spiel gegen den Rivalen verloren. In allen vier Partien, die der 24-Jährige über vier Spielzeiten gegen die Borussia auf dem Platz stand, ging der FC am Ende als Derbysieger vom Feld. „Ich glaube, von der Serie kann ich mir jetzt nichts backen, aber es ist schön, so eine Serie zu haben. Natürlich hoffen wir, dass wir sie dann so fortsetzen können“, so Özcan am Mittwochmittag nach dem Training.

In der vergangenen Woche hatte der gebürtige Kölner noch aus Krankheitsgründen beim Training gefehlt. Mit seiner überraschenden Einwechselung in der 58. Minute am vergangenen Spieltag gegen Mainz wurden die Rheinländer unter Trainer Steffen Baumgart stärker und drehten innerhalb von 30 Minuten das Spiel von einem 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Sieg. „Man sagt ja immer so schön, wenn man im Urlaub ist, dann vermisst man den Fußball und das war bei mir der Fall. Ich hatte Bock drauf. Gesundheitlich musste man erst abwarten. Es war dann aber alles in Ordnung. Dann habe ich mich gefreut, da 30 Minuten aufzulaufen“, so der 24-Jährige.

13 Bilder Legendäre Derbys des 1. FC Köln

Unsere Partner









zurück

weiter

Salih Özcan: „Das wird jeder Spieler genießen“

Wie auch gegen Mainz überraschten die Kölner beim Hinrundenspiel gegen die Borussia mit einem intensiven Schlussspurt. Damals stand es bis zur 77. Minute noch 1:1, bevor der FC aufdrehte und das Spiel noch mit 4:1 im eigenen Stadion für sich entschied. Dementsprechend erwartet Özcan diesmal die Gladbacher Gegenwehr. „Wir spielen eine unglaubliche Saison. Die Gladbacher sind auch individuell sehr stark. Die darf man nicht unterschätzen. Nach einem 1:4 will jede Mannschaft nochmal ein Gesicht zeigen. Sie werden individuell stärker. Wir werden eine eklige Truppe in Gladbach sehen.“

62 Bilder Das sind die FC-Trikots der vergangenen Jahre