Sturmflaute in Köln : Darum kann der FC den Modeste-Abgang nicht kompensieren

Analyse Köln Zwar spielt der FC bislang eine solide Saison, im Sturm offenbaren die Kölner aber Schwächen. Das liegt auch am Abgang von Anthony Modeste. Warum Tigges und Co. die Lücke noch nicht kompensieren, erklärt Datenexperte Dustin Böttger.

Der Abgang von Anthony Modeste wiegt beim 1. FC Köln auch nach dem 3:2-Erfolg über Borussia Dortmund schwer. Trotz des durchaus erfolgreichen Saisonstarts plagt den FC eine Sturm-Flaute. Der Transfer des Angreifers ist für die Kölner aus wirtschaftlicher und vielleicht sogar sportlicher Sicht durchaus sinnvoll gewesen. Schließlich wird Modeste nicht jünger und kann beim BVB aktuell nicht überzeugen. Dennoch hat der Franzose beim FC eine Lücke hinterlassen - eine große. "Er hat es geschafft, uns mit seiner Präsenz und seinen Qualitäten noch besser zu machen", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart vor dem BVB-Spiel. Aber: "Fußball ist ein Mannschaftssport. Es wird oft immer dieser eine Spieler nach vorne gehoben. Aktuell fehlt uns vielleicht in der einen oder anderen Situation ein Tony. Wir haben die ähnlichen Torchancen, die ähnliche Anzahl an Flanken. Das hat sich in der laufenden Saison nicht verändert. Tony hat es in der vergangenen Spielzeit vielleicht etwas besser gemacht."

Vielleicht sogar deutlich besser. Denn der aktuelle Kölner Sturm will noch nicht so recht auf Touren kommen. Erst drei Treffer haben die etatmäßigen Stürmer des FC in der Liga erzielt. „Aber wir haben in Steffen Tigges und Florian Dietz zwei Jungs, die sich da rein arbeiten. Das sind zwei junge Spieler, denen es zugutekommt, dass sie diese Chancen bekommen. Deswegen arbeiten wir weiter dran“, sagt Baumgart. Tigges nutzte diese am Samstag, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein beim Treffer zum 2:1. „Dass wir in der vergangenen Spielzeit so erfolgreich waren, hat mit dem Kollektiv zu tun und nicht mit dem Erfolg des Einzelnen.“