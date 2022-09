Gegner-Analyse : Darum könnte Bochum dem FC gefährlich werden

Zum Duell der Mittelfeldstrategen Anthony Losilla (links, Bochum) und Ellyes Skhiri (Köln) wird es voraussichtlich auch am Sonntag kommen. Foto: picture alliance/dpa/Marius Becker

Analyse Bonn Der VfL Bochum schöpft im Tabellenkeller Hoffnung. Der kommende Gegner des 1. FC Köln setzt auf einen neuen Trainer, um die Wende zu schaffen.

Tief im Westen verstaubt gerade gar nichts, es brennt im Revier. Der VfL Bochum benötigt gerade jemanden, der ihn wieder hochholt aus der Tiefe der Grube. Heiko Butscher soll nun den Ruhrpott-Club aus dem Tabellenkeller nach oben und zum Klassenerhalt führen. Keine leichte Aufgabe, die sich da für den Ex-Profi auftut, hat der VfL doch nach sechs Spielen immer noch eine blütenweiße Weste, was die Punkte betrifft.

Null Zähler, letzter Tabellenplatz – diese trübe Bilanz wurde auch Thomas Reis zum Verhängnis. Nach mehr als drei erfolgreichen Jahren als Trainer des VfL, in denen er die Mannschaft von einem mittelprächtigen Zweitligisten in der vergangenen Saison zu einer guten Adresse in der Erstklassigkeit formte, reagierten die Verantwortlichen um den neuen Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian nach der jüngsten 1:3-Niederlage auf Schalke.

Sie entließen Reis, der schon als Profi acht Jahre für den Revierclub spielte, später Scout und Aushilfe in der Buchhaltung war und den Nachwuchs sowie die Frauen trainierte, ehe er 2019 Chefcoach wurde. Der Zauber der jüngeren Vergangenheit war verflogen, in der der VfL unter anderem Bayern München spektakulär mit 4:2 geschlagen hatte.

Unsere Partner









zurück

weiter

Mit 42 holten die Bochumer in der zurückliegenden Spielzeit ebenso viele Punkte wie die ambitionierten und finanziell weit besser aufgestellten Clubs Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg. Der Abstieg in die Niederungen der 2. Liga war nie ein Thema. Dass dieser auch in dieser Saison nicht zur bitteren Gewissheit wird, dafür soll nun zunächst U19-Coach Heiko Butscher als Interimstrainer sorgen.

Eine heikle Mission, denn die Harmonie in Bochum schien zuletzt nicht zum Besten bestellt zu sein, auch weil die Nachricht durchdrang, dass Reis den VfL im Sommer Richtung Schalke verlassen wollte; der Wechsel kam aber nicht zustande. Auch innerhalb der Mannschaft gab es gerade erst Unruhen. Torhüter Manuel Riemann soll sich laut „WAZ“ im Training eine verbale Entgleisung geleistet haben, um anschließen einige Spieler persönlich anzugehen. Es soll zu einer Rudelbildung gekommen sein.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 32 Bilder Diese Promis sind Fans vom 1. FC Köln

Zoller lobt Butscher

Nun aber soll der Blick nach vorn gerichtet werden. Unter Butscher, der die Wende herbeiführen soll – am besten schon am Sonntag in der Partie gegen den 1. FC Köln (17.30 Uhr/Dazn). Simon Zoller sieht vor der Partie gegen seinen alten Club gute Ansätze beim Trainer. Er sagt: „Für Heiko ist es keine ganz neue Situation, er hat schon einen gewissen Rhythmus in der Herangehensweise und Ansprache.“ Die Vertrautheit Butschers mit dem VfL ist für Zoller, der noch immer in Köln wohnt, ein bedeutender Aspekt. „Er ist kein Unbekannter, kennt den Verein und viele Spieler.“ Gegen den FC setzt der Stürmer auch auf das Heimpublikum an der Castroper Straße. „Ich glaube“, sagt er, „es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese enorme Unterstützung erfahren nach diesen Negativ-Erlebnissen.“

Alleine mit der Unterstützung der Bochumer Fans ist es aber nicht getan. Denn die Mannschaft offenbart in vielen Bereichen Nahholbedarf: Mit 18 Gegentreffern (drei im Schnitt pro Spiel, darunter ein 0:7 gegen Bayern München) hat der VfL, der in der Regel mit einer Viererkette spielt, die meisten in der Liga kassiert. In der spielt unter anderem Dominique Heintz, doch der Ex-Kölner muss am Sonntag gegen seine früheren Kollegen verletzungsbedingt passen. Auch Linksverteidiger Jannes Horn wird den Bochumern gegen seinen früheren Club wegen Trainingsrückstands fehlen.

Bochum mit den wenigsten Treffern und den meisten Gegentoren

Im Mittelfeld jedoch verfügt der VfL mit Kapitän Anthony Losilla, der bei der Laufleistung in der Spitzengruppe der Liga zu finden ist, Takuma Asano und Spielgestalter Kevin Stöger über Qualität, die jedoch offenbar (noch) nicht reicht, um mehr Durchschlagskraft im Sturm zu entwickeln. Mit erst vier Treffern hat der VfL– gemeinsam mit Augsburg – die wenigsten aller Teams erzielt. Weder Neuzugang Philipp Hofmann (aus Karlsruhe), der immerhin die meisten Kopfballduelle der Liga bislang gewonnen, aber nur ein Tor erzielt hat, noch Zoller (zwei Saisontore) konnten bislang die Lücke schließen, die Sebastian Polters Weggang zum Ligakonkurrenten Schalke 04 gerissen hat. Da helfen auch die rasanten Läufe des pfeilschnellen Gerrit Holtmann nicht, der bei den Flanken aus dem Spiel den Liga-Topwert erzielt und mit 23 den „kölschen Cafu“, Benno Schmitz (22), überholt hat.