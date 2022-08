Abwehrprobleme : Darum könnte der FC in der Defensive noch nachlegen

Musste wegen einer Sprunggelenksverletzung operiert werden und fällt vorerst aus: FC-Abwehrspieler Jeff Chabot Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn FC-Trainer Steffen Baumgart hat in der Innenverteidigung bislang munter rotieren lassen. Nun gibt es Probleme durch einige Ausfälle. Der FC könnte plötzlich auf dem Transfermarkt doch noch mal aktiv werden.

Nun verhält es sich ja nicht so, dass Steffen Baumgart seine Mannschaft nur deswegen umstellt, weil er einzelne Akteure vor zu hoher Belastung schützen will. Seine Wechselspiele erfüllen ebenso den Sinn, das zu dem jeweiligen Spiel beste Team des 1. FC Köln aufzustellen. Das gilt selbstredend für alle Mannschaftsteile. Zu Beginn der Saison hatte der Trainer Baumgart ja noch die Wahl der Abwehrformation, die schon mal eine gewisse Qual mit sich führt. In der Innenverteidigung konnte er auf das aus der vergangenen Saison bewährte Duo Timo Hübers/Luca Kilian setzen, auf links war Jonas Hector vorgesehen, und sollte der Kapitän ins defensive Mittelfeld verschoben werden, stand in Neuzugang Kristian Pedersen eine, wenn man so will, Sicherungskopie bereit. Der Däne kann ebenso in der Innenverteidigung seine Rolle ausfüllen.

Chabot beginnt überraschend für Kilian

Überraschend entschied sich dann Baumgart im ersten Pflichtspiel der Spielzeit im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg für Jeff Cabot an der Seite Hübers in der defensiven Zentrale. Kilian hatte wegen einer Muskelverletzung zwar etwas an Zeit verloren in der Vorbereitung, doch sein Platz neben Hübers schien gesichert. Im ersten Ligaspiel gegen Schalke bildeten dann erneut nicht Kilian und Hübers die Startinnenverteidigung da sich Hübers gegen Regensburg verletzt hatte. Für Baumgart eine Situation, die er eingeplant hatte. Denn anstatt wie zuletzt auf ein Stamm-Duo in der Innenverteidigung zu setzen, hat der Kölner Coach ein offenes Rennen um die beiden Plätze ausgerufen. „Wir haben drei sehr gute Innenverteidiger, die alle drei zum Einsatz kommen werden“, hatte Baumgart vor dem Saisonstart gesagt. „Ich habe mit allen drei gesprochen und ihnen gesagt, dass sie alle Chancen bekommen werden.“

Baumgart verweist ja ohnehin immer wieder darauf, auf die vermehrte Belastung, entstanden durch die Conference League, mit einem tauglichen Kader reagieren zu können. Einzelnen Akteuren mit viel Spielzeit sollen so Pausen ermöglicht werden können, die zur Regeneration dienen. Doch erst in den kommenden beiden Partien gegen Leipzig (2:2) und Frankfurt (1:1) organisierten Hübers und Kilian gemeinsam den Widerstand in der Abwehrmitte. Um dann beim 0:0 gegen Stuttgart wieder getrennt zu werden: Statt Hübers stand plötzlich wieder Chabot in der Startelf. Es sei ja nicht die erste Elf entscheidend, betont Baumgart, „sondern die gesamte Mannschaft“. Und so rotiert Baumgart munter, was nicht nur die Defensive betrifft.

Abwehrchef Hübers wird nur eingewechselt

Trotz aller Fesseln, die ihm die englischen Wochen angelegt hatten, eine eingespielte, von Baumgart bevorzugte, Viererkette konnte sich bislang noch nicht finden. Zwar hielten sich die Gegentreffer mit bislang vier in vier Ligapartien in Grenzen, zu bedenken gilt aber auch, dass der FC, bedingt durch Platzverweise für den Gegner (Schalke, Leipzig, Stuttgart), viel Spielzeit in Überzahl verbrachte und sich daher eher im Ballbesitzmodus befand. Das war auch gegen Stuttgart der Fall, da Gäste-Stürmer Luca Pfeiffer nach einem Tritt gegen Hübers die Rote Karte gesehen hatte. Dabei stand der Ex-Hannoveraner gerade erst vier Minuten auf dem Platz, als ihn Pfeiffer mit einer Grätsche erwischte (56.). Baumgart hatte Chabot den Vorzug gegeben, der im Playoff-Rückspiel gegen Fehérvár drei Tage zuvor nicht zum Zug gekommen war. Dennoch verwunderte der Wechsel, denn anerkannte Abwehrchefs, wie Hübers einen beim FC darstellt, sollten immer spielen, wenn sie denn fit sind.

Gegen Stuttgart kam er dann für Chabot, der sich am Knöchel verletzte und ausgewechselt werden musste. Die Diagnose, die am Montag bekannt wurde, lässt die Kölner Möglichkeiten zur Rotation deutlich einschränken. Chabot hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen – er wurde bereits operiert und fällt länger aus. Die Alternativen werden also rarer. Aus drei macht zwei (abgesehen von Backup Pedersen), Hübers und Kilian dürften sich zumindest vorerst wieder gemeinsam gegen gegnerische Angriffe stellen. Doch die Probleme gehen noch weiter. Chabots Partner auf der rechten Seite, Benno Schmitz, erlitt ebenfalls eine Verletzung am Sprunggelenk, die sich jedoch konservativ behandeln lässt. Auch hier droht ein Ausfall.

Verletzungssorgen in der Defensive

Zum Defensivverbund gehört ebenfalls „Sechser“ Eric Martel, der sich die Mittelhand gebrochen hat (hier wird gemeinsam mit den Mannschaftsärzten das weitere Vorgehen abgestimmt). Vor allem aber die Verletzung Schmitz‘ macht die Angelegenheit kompliziert, denn der für ihn vorgesehene Ersatz Kingsley Ehizibue steht vor dem Absprung beim FC. Er wird sich wohl dem Serie-A-Club Udinese Calcio anschließen. So lautete zumindest einmal der Plan. Der ebenfalls auf dem rechten Flur beheimatete Kingsley Schindler ist die Offensiv-Variante.