Gegner-Analyse : Darum könnte Regensburg dem FC gefährlich werden

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen bezwangen die Regensburger den FC mit Benno Schmitz (rechts) im Pokal. Foto: dpa/Armin Weigel

Analyse Bonn Jetzt wird es ernst für den 1. FC Köln. Das erste Pflichtspiel der Saison steht am Samstag im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg an. Der Gegner ist da schon weiter und nach zwei Siegen Tabellenführer der 2. Liga. Der FC steht vor einer großen Herausforderung.

Da könnte der Chef gerade erzählen, was er möchte, für Steffen Baumgart hätte das in diese Situation keine größere Relevanz. Das Gespräch suchen und sich Ratschläge vom Geschäftsführer des 1. FC Köln abholen, das wird der Trainer nicht. Warum auch? Selbst wenn Christian Keller im April nach mehr als acht Jahren beim SSV Jahn Regensburg beim FC anheuerte, dürfte er nach Meinung Baumgarts nicht über profunde Insiderinformationen über seinen Ex-Verein verfügen, die ihm selbst für die kommende Herausforderung weiterbringen würden. Vor allem, was die sportliche Ausrichtung des Jahn betrifft. „Was hat er für eine Expertise?“, entgegnete also der FC-Coach leicht verblüfft auf eine entsprechende Frage. Um sich dann selbst die Antwort zu geben: offenbar keine, oder nein, keine mehr. „Die Spieler, die er kennt, die kenne ich ja auch“, fuhr Baumgart vor dem Pokalspiel der 1. Runde am Samstag in Regensburg (15.30 Uhr) fort. „Die Videoanalyse haben wir ja auch hinter uns. Und Christian Keller wird uns jetzt nicht sagen, dass sie in der Viererkette auflaufen oder in der Dreierkette, das hat sich jetzt nicht so groß verändert, seitdem er gegangen ist. Die Spielweise von Regensburg ist jetzt nicht anders.“

Die Spielweise der Regensburger, das hat bereits die vergangene Saison, aber auch die ersten beiden Spiele der angelaufenen Zweitligasaison gezeigt, die ist nicht ganz weit entfernt von dem entfernt, was die Kölner unter Baumgart da auf den Rasen bringen. Sie ist geprägt durch eine hohe Intensität und Laufbereitschaft. Anders als bei den Kölnern ist ein weiterer Inhalt der Spielidee des Trainers Mersad Selimbegovic aber der gepflegte lange Ball, mit dem er den Gegner unter Druck setzen will. Für die Kölner dürfte sich dadurch der Schwierigkeitsgrad erhöhen, der sich durch das von Baumgart bevorzugten System des Pressings und Gegenpressings ergibt. Gegen Mannschaften, die einen verstärkt fußballerisch Ansatz mit engmaschigen Kombinationen im Spiel aus der eigenen Abwehr verfolgen, dürfte die Umsetzung leichter fallen.

Baumgart warnt vor SSV-Standards

Baumgart war Zeuge der Partie des Jahn beim überraschend klaren 3:0 in Bielefeld und ist zu der Erkenntnis gelangt, dass die Bayern „eine gewisse Art haben, sie wollen schnell nach vorne, direkt spielen“, sagte der 50-Jährige, „über zweite Bälle sind in der Lage, das hat man gegen Bielefeld gesehen, wenn der Gegner nicht presst, raus zu spielen, und wenn der Gegner presst, sind sie in der Lage, steil nach vorne zu kommen“. Baumgart hat aber noch weitere erfolgversprechende Ansätze des Zweitligisten ausgemacht. Er sagt: „Im vergangenen Jahr, gerade in der ersten Halbserie, war das mit die Mannschaft, die am meisten über Standardsituationen Tore gemacht hat. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Das wird eine schöne und interessante Aufgabe.“ Gegen den Tabellenführer der 2. Liga.

Interessant mit Sicherheit, dass diese Aufgabe überhaupt zustande gekommen ist, basiert auf dem Abschlussklassement der zurückliegenden Zweitligaspielzeit. Als Tabellen-15. fanden die Regensburger nur Platz in der Amateurhälfte des 64er-Feldes und galten somit als stärkster möglicher Gegner im Lostopf, den die Kölner schließlich zogen. Dieser Stärke haben sie in der Auftaktphase der Liga bereits deutlich aufgezeigt durch die zwei Siege ohne Gegentor gegen Darmstadt (2:0) und die Arminia, die sich als Absteiger Hoffnung auf eine direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit machen. Ein Vorteil des Jahn könnte sich daraus ergeben, dass er schon im Wettkampfrhythmus ist, der FC dagegen hat zwar eine sehr ordentliche Vorbereitung absolviert, war aber bislang eben nur in Tests gefordert. „Ob Regensburg jetzt sechs oder null Punkte auf dem Konto hat – das Team hat jetzt schon zwei Spiele und wir noch keins. In dieser Konstellation wäre jeder Gegner schwer“, befand Baumgart. Die zwei Siege zeigten, „dass die Mannschaft gut drauf ist, dass sie es sehr gut macht und beide Spiele verdient gewonnen hat. Das ist kein Zufall, kein Glück“. Daher erwartet er ein Spiel „auf Augenhöhe“.

Regensburg nach zwei Siegen Tabellenführer

Den möglichen Bonus der Wettkampfpraxis will auch Jahn-Trainer Selimbegovic nicht ausschließen. Er sieht seine Mannschaft gut aufgestellt und vorbereitet für den Pokalauftritt. Man könne dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil haben, mutmaßte er. „Aber wenn man denkt, dass das den Unterschied ausmachen kann, dann täuscht das. Köln ist voll im Saft, sie haben eine gute Vorbereitung mit guten Testspielen hinter sich und eine richtig gute Mannschaft." Vor allem die bisher gezeigte Geschlossenheit seines Teams hebt der 40-Jährige hervor und dass sie „entschlossen ist in den Dingen, die sie macht. Sie halten zusammen, diesen Spirit merke ich. Das ist mir viel wichtiger, als ob wir aktuell taktisch schon ein, zwei Automatismen mehr haben."