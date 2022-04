Nach Derbysieg : So gut stehen die Europa-Chancen des FC

Köln Mit dem 3:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach hat der 1. FC Köln nicht nur den zweiten Derbysieg der Saison eingefahren, die Kölner haben einen großen Schritt Richtung Europa gemacht. Die internationalen Plätze sind für den FC durchaus realistisch.

Historischer Erfolg : So emotional war der Derbysieg des 1. FC Köln Vor der Südtribüne, jubelten und tanzten die Akteure des 1. FC Köln, von den eigenen knapp 10 000 Fans gefeiert. Seit 32 Jahren hat der FC nicht mehr beide Rheinderbys in einer Spielzeit gewinnen können.

Baumgart und sein Team werden wohl unter der Woche gebannt die Halbfinalspiele des DFB-Pokals verfolgen. Sie könnten für den 1. FC Köln von entscheidender Bedeutung sein. Sollte nämlich der Sieger des DFB-Pokals einen Platz in der Top-Sechs der Liga erreichen, erreicht der Siebtplatzierte die Playoffs der Conference League. Dann würde Rang sechs die direkte Qualifikation der Europa League bedeuten. Mit Leipzig, Freiburg und Union Berlin befinden sich drei von vier Teams im Halbfinale, die aktuell einen Platz in der Top-Sechs belegen. Sollte also der Hamburger SV gegen den SC Freiburg am Dienstag verlieren, steigen die Kölner Chancen. Denn der FC belegt nach dem Derbysieg den siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt einen Zähler, genau wie der Vorsprung auf Rang acht.

Köln noch fünf Siege vom Europa-Schnitt entfernt

Rein statistisch ist Platz sechs, also die direkte Europa-Quali, für den FC realistisch. Dafür benötigten die Bundesligisten in den vergangenen 26 Jahren im Schnitt 53 Punkte, für die Europa-Quali an sich sogar nur 52 Punkte. Mit zwei weiteren Siegen und einem Remis wären beide Durchschnitts-Marken erreicht. Platz sieben, und damit in dieser Spielzeit das Erreichen der Conference-Quali (vorausgesetzt ein Team der Top sechs gewinnt den DFB-Pokal), wurde im Schnitt mit 50 Zählern erreicht. Dazu benötigen die Geißböcke rein statitisch noch vier Zähler, also ein Sieg und ein Remis. Da es sich bei den Zahlen nur um den Schnitt handelt, bedeuten die erreichten Punkte natürlich nicht sicher die Qualifikation. So belegte der HSV 2007 mit 45 Punkten den siebten Platz, 2002 waren dagegen 56 Punkte nötig.