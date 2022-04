Was ist das 3:1 wert? : So gut stehen die Europa-League-Chancen des 1. FC Köln

Köln Lange deutete am vergangenen Samstag viel auf einen perfekten Spieltag für den 1. FC Köln hin. In den Schlussminuten änderte sich auf den anderen Plätzen aber einiges. Dennoch hat der FC weiterhin gute Chancen auf die Europa-League.

Für den 1. FC Köln deutete am vergangenen Samstag lange viel auf einen perfekten Spieltag hin. Und das, obwohl die Geißböcke gegen die Arminia nicht gerade die beste Saisonleistung abriefen. Köln führte gegen Bielefeld 2:1, gleichzeitig lag Union Berlin gegen Leipzig und Hoffenheim in Frankfurt zurück. Der 1. FC Köln hätte somit gegenüber beiden direkten Konkurrenten im Kampf um die Europa-League-Plätze punkten können. Zu diesem Zeitpunkt belegte der 1. FC Köln Platz sechs in der Tabelle, einen Punkt vor Berlin, sogar vier vor der TSG, die im direkten Vergleich gegen Köln aufgrund der Tordifferenz die Nase vorn haben wird. Union drehte aber das Spiel in Leipzig, Hoffenheim glich in der Schlussphase aus, der 1. FC Köln belegt weiterhin den siebten Tabellenplatz.

Und dennoch stehen die Europa-Chancen für den FC nach wie vor sehr gut. Da das Finale im DFB-Pokal Freiburg und Leipzig bestreiten und die Chancen gut stehen, dass der Sieger aus der Top-Sechs kommt, wird auch der Siebtplatzierte mit großer Wahrscheinlichkeit europäisch vertreten sein, wenn auch in der Conference League. Leipzig hat fünf Punkte Vorsprung auf Rang sieben, Freiburg immerhin noch drei. Der FC belegt nach dem 3:1 über Bielefeld den siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang sechs beträgt einen Zähler, der Vorsprung auf Rang acht sogar drei.

1. FC Köln mit guten Chancen auf die Europa-League

Rein statistisch ist Platz sechs, also die direkte Europa-Quali, für den 1. FC Köln sehr realistisch. Dafür benötigten die Bundesligisten in den vergangenen 26 Jahren im Schnitt 53 Punkte, für die Europa-Quali an sich sogar nur 52 Punkte. Mit einem weiteren Sieg und einem Remis wären beide Durchschnitts-Marken erreicht. Platz sieben, und damit in dieser Spielzeit das Erreichen der Conference-Quali (vorausgesetzt ein Team der Top sechs gewinnt den DFB-Pokal), wurde im Schnitt mit 50 Zählern erreicht. Dazu benötigen die Geißböcke rein statitisch noch einen Zähler, also ein Remis. Da es sich bei den Zahlen nur um den Schnitt handelt, bedeuten die erreichten Punkte natürlich nicht sicher die Qualifikation. So belegte der HSV 2007 mit 45 Punkten den siebten Platz, 2002 waren dagegen 56 Punkte nötig. Fakt ist: Gewinnt der 1. FC Köln zwei Spiele und spielt das dritte Duell remis, ist Rang Sieben sicher.

1. FC Köln mit dem vermeintlich leichtesten Restprogramm

Der Blick auf das Restprogramm zeigt aber, dass deutlich weniger Punkte reichen könnten. Denn die direkte Konkurrenz wird sich noch gegenseitig Punkte abnehmen. So spielt Freiburg als Tabellenfünfter noch gegen Union Berlin und Hoffenheim. Die TSG erwischt es auf der Zielgeraden überhaupt besonders hart. Hoffenheim bekommt es auch noch mit Leverkusen und Mönchengladbach zu tun. Union Berlin spielt noch gegen die bereits abgestiegenen Fürther und gegen den VfL Bochum. Der 1. FC Köln hat das vermeintlich leichteste Restprogramm. Während nahezu alle Mannschaften noch gegen einig Spitzenteam antreten müssen, hat der FC kein Team mehr aus dem oberen Tabellendrittel vor der Brust. Dagegen spielt der 1. FC Köln in den Begegnungen gegen Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart ausschließlich gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel, während die Konkurrenz maximal auf zwei Kellerkinder trifft. Allerdings sind gerade die Spiele gegen die Abstiegskandidaten auf der Zielgeraden nicht zu unterschätzen. Zumal der 1. FC Köln in der Hinrunde alles andere als gut gegen Augsburg ausgesehen hat.