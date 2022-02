Expertenanalyse : Darum will der 1. FC Köln von der Europa League noch nichts wissen

Analyse Köln Der 1. FC Köln befindet sich nach dem 1:0-Erfolg über Frankfurt weiterhin auf Kurs Klassenerhalt. Viele Fans träumen schon wieder von Europa. Für den Club ist das kein Thema. Das könnte verschiedene Gründe haben, sagt Kommunikationsexperte Christoph Bertling.

33 Punkte, siebter Tabellenplatz: So lautete die eindrucksvolle Bilanz des 1. FC Köln nach dem 23. Spieltag – in der Saison 2016/2017. Jener Spielzeit, die den FC in der Folgesaison nach London, Belgrad und Borrisow lotste. Fünf Jahre später belegt der FC nach dem 23. Spieltag ebenfalls den siebten Tabellenplatz, allerdings mit 35 Zählern. Das Wort Europapokal will man bei den Kölner Verantwortlichen aber weiterhin nicht in den Mund nehmen. „Das Thema ist da, das wissen wir auch. Es wird gerne darüber gesprochen“, sagt FC-Trainer Steffen Baumgart, der aber auch immer wieder die 40-Punkte-Grenze ins Spiel bringt, also jene Marke, die vermeintlich über Klassenerhalt und Abstieg entscheidet. Vermeintlich, weil seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie 40 Zähler zum Klassenerhalt nötig gewesen sind.