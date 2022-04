War es das mit Europa? : Das bedeutet die Union-Niederlage für den 1. FC Köln

Köln Nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin ist der FC auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Für die Kölner ist der Traum von Europa natürlich dennoch nicht geplatzt.

Als hätten es die Verantwortlichen des 1. FC Köln gewusst, den Begriff „Europa League“ hat man am Geißbockheim von offizieller Seite noch nicht gehört. Im Gegenteil. Fast schon mantraartig haben Trainer Steffen Baumgart und Co. gepredigt, dass man an Europa noch gar nicht denke, der Klassenerhalt höchste Priorität habe. Vielleicht ahnend, dass der Traum von Flutlichtspielen rund um den Kontinent schnell platzen kann.

Der 1. FC Köln kassierte am Freitagabend eine verdiente 0:1-Niederlage gegen Union Berlin. Verdient, weil Köln in der Offensive so gut wie gar nicht stattfand. Das zeigt ein Blick auf die Statistik.

Von einem geplatzten Traum ist man in Köln nach dem 28. Spieltag zwar mindestens genauso weit entfernt wie von London, Mailand oder Istanbul, doch die Chancen auf die internationalen Plätze sind nach der 0:1-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Berlin naturgemäß gesunken. Union schob sich am Freitagabend an den Kölnern vorbei, der FC belegt aktuell den achten Tabellenrang. Der FSV Mainz kann aber noch nachlegen und mit einem Sieg in Augsburg am Mittwoch ebenfalls am FC vorbeiziehen. Sollten Freiburg, Leipzig oder Union Berlin den DFB-Pokal gewinnen und gleichzeitig einen Platz in der Top-Sechs belegen, würde dem FC der siebte Rang für die europäischen Wettbewerbe genügen.