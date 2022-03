Gegner-Analyse : Das erwartet den FC gegen Borussia Dortmund

Das Hinspiel in Dortmund verloren die Kölner mit 0:2. Foto: dpa/Bernd Thissen

Analyse Köln Nach seinem Sieg im Derby bei Bayer Leverkusen trifft der FC gegen Borussia Dortmund auf ein weiteres Spitzenteam – und will nachlegen. Eine sehr schwere Aufgabe allerdings gegen eine Mannschaft, die sich zum Bayern-Jäger aufgeschwungen hat.

Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, das gerade beim Blick auf das Titelrennen vorherrscht. Die Bayern thronen an der Spitze, das ist per se ja nichts Neues. In der Regel aber sind sie zu diesem Zeitpunkt des Jahres schon derart uneinholbar in der Tabelle enteilt, dass eine gewisse Langeweile in dieser Region der Liga nicht abzustreiten ist. Diesmal verhält es sich anders. Denn die Borussia aus Dortmund schickt sich an, dem Branchenriesen aus München ein wenig mehr Mühe zu bereiten als in den vergangenen neun Jahren, in denen er Meister wurde. Nummer zehn also, da hat der BVB jedoch noch ein Wörtchen mitzureden.

Dabei sind es keine rauschhaften Vorträge – mit Ausnahme des 6:0 in der Rückrunde gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach -, die die Mannschaft von Trainer Marco Rose in Schlagdistanz zum Tabellenführer gespült hat. Vier Punkte trennen die Dortmunder von den Bayern. Kein unmögliches Unterfangen also, die Münchner am Gewinn des zehnten Titels in Serie zu hindern, bedeutender aber: die erste Meisterschaft seit 2012 in Schwarz und Gelb feiern zu können. Seitdem hieß der Titelträger immer: Bayern München.

BVB mit frühem Aus in Europa

In Rose hatte der BVB große Hoffnungen gesetzt, dass die Mannschaft nicht nur die nötigen Ergebnisse einfährt, sondern ebenfalls einen begeisternden Fußball bietet. Nicht alles ist bislang immer eingetreten. Früh aus der Champions League ausgeschieden und dann an den Glasgow Rangers in den Playoffs zur Europa League gescheitert, stimmten zumindest zuletzt die Resultate.

Ohne den ganz großen Esprit auszustrahlen, darf Dortmund nun in der Liga vom großen Coup zumindest träumen. Zwei minimalistische 1:0-Siege gegen Bielefeld und im Nachholspiel am Mittwoch gegen Mainz haben sie in eine vielversprechende Ausgangsposition gebracht. Das war lange Zeit so nicht absehbar, denn Anfang des Jahres betrug der Vorsprung der Bayern auf den BVB noch neun Punkte. Fünf Punkte haben sie also aufgeholt. Und das vor allem mit einer seriöseren Spielweise und der Hinwendung zu mehr defensiver Stabilität geschafft. Als Knackpunkt dieser neuen Ausrichtung diente wohl das Spiel gegen Bayer Leverkusen Anfang Februar, das die Rose-Elf mit 2:5 verlor. Berauschend spielte dabei nur die Werkself.

Defensive Stabilität hat lange gefehlt

Auch hier wurde das über weite Strecken der Saison größte Handicap des BVB offenbar: die Defensive. Dabei ist nicht explizit die Abwehrkette gemeint, die in der Regel vom 2014er Weltmeister Mats Hummels organisiert wird, der aber zuletzt wegen einer Corona-Infektion ausfiel. Zwar hat das Team mit 66 Treffern die zweitmeisten der Liga erzielt hinter den Bayern (77), von allen Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel aber auch die zweitmeisten Gegentore kassiert (37). Was nicht nur Hummels arg missfällt. „Wir hatten gegen Leverkusen nicht gerade viele Spieler auf dem Platz, die sich für Konterabsicherung interessieren", sagte der 33-Jährige neulich. Gegen Bayer habe sich seine Mannschaft selbst "mit zu einfachen Ballverlusten ins Verderben getrieben.“

Eine Woche später korrigierte Coach Rose seine Aufstellung. Beim 3:0-Erfolg gegen Union Berlin bot er – anders als zuvor - eine Doppel-Sechs auf. Die bildeten Mahmoud Dahoud und Axel Witsel. „Da hätten wir letzte Woche schon deutlich besser drauf hören müssen, was der Trainer gesagt hat“, äußerte Hummels. „Und trotzdem hat er heute dann auch mit einer Doppel-Sechs für mehr Stabilität gesorgt, weil dann eben nicht immer so viele Räume bei Ballverlusten waren." Der belgische Routinier Witsel war es auch, der am Mittwoch gegen Mainz den 1:0-Siegtreffer erzielte – drei Minuten vor Schluss, nach einer Standardsituation. Dortmunds neue Effektivität. Beim 1:0 gegen Bielefeld zuvor war es Marius Wolf, der mit seinem Treffer zum Matchwinner avancierte. In der vergangenen Saison war der rechte Außenspieler noch maßgeblich daran beteiligt, den 1. FC Köln in der Klasse zu halten.

Haaland noch nicht mit der alten Stärke

Wer über Borussia Dortmund spricht, denkt zuvorderst nicht an eine ordnungsgemäß verteidigende Mannschaft. Vielmehr zeichnet sie – gerade in der Offensive – ein schier unermessliches Talent aus. Zwar wiegt der Weggang von Supertalent Jadon Sancho noch schwer, doch immer noch verfügen die Dortmunder über beachtliche Qualität im Spiel nach vorn. Bei einer allzu optimistischen Aufstellung wie beim 2:5 gegen Leverkusen kann das aber schon mal nach hinten losgehen. Dahoud als einziger Sechser bildete die spärliche Absicherung im Mittelfeld, ansonsten ließ Trainer Rose die Offensiv-Könner Julian Brandt, Jude Bellingham, Marco Reus, Donyell Malen, den Sancho-Ersatz, und Thorgan Hazard von der Leine. Niemand trug aber Verantwortung, diese Leine einmal anzuziehen und für mehr defensive Orientierung zu sorgen. Das hat sich inzwischen mit der neuen Organisation mit zwei defensiven Mittelfeldspielern offenbar geändert.