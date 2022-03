Gegner-Analyse : Das erwartet den FC gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Die FC-Abwehr war beim 0:5 im Hinspiel gegen Hoffenheim überfordert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Analyse Köln Ein sattes 0:5 kassierte der 1. FC Köln im Hinspiel bei der TSG Hoffenheim – und brennt auf Wiedergutmachung. Doch das wird alles andere als einfach. Die Kraichgauer verfügen über eine aggressive, laufstarke und torgefährliche Mannschaft. Eine Analyse.

Für alle, die es mit dem 1. FC Köln halten, markiert der 15. Oktober vergangenen Jahres einen dieser finsteren Tage, die sie am liebsten aus dem Kalender streichen würden. Zwar war es für den FC in dieser Saison kein typisches Ergebnis, das 0:5 ihres Clubs bei der TSG 1899 Hoffenheim aber so erfreulich wie ein Besuch beim Zahnarzt. Die Niederlage fiel fast so verheerend aus wie jene, die der FC gegen die Kraichgauer am 31. März 2018 hatten hinnehmen müssen. Zwar kamen die Geißböcke um die Einstellung des Negativrekords von 0:6 gegen die TSG umhin, doch sie waren nahezu chancenlos gegen eine gut aufgelegte Mannschaft. Überhaupt: Die vergangenen sieben Spiele haben die Kölner gegen 1899 verloren. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Was der FC bei der ihm neuerlichen Chance zur Revanche zu erwarten hat?

Das Hinspiel spiegelt das Potenzial der TSG wider. Spielstark, lauffreudig, aggressiv – so tritt die Mannschaft häufig auf. Dabei setzt sie auf schnelle Gegenstöße, meist aus einer Dreierkette heraus, und kommt häufig über wenige Stationen in die gefährliche Zone. Genau das will Sebastian Hoeneß sehen. Der im Sommer 2020 verpflichtete Trainer scheint, nach anfänglichen Schwierigkeiten, einen gut sitzenden Anzug gefunden zu haben. Er legt in seinem System großen Wert auf „aggressives Spiel gegen den Ball, hohes Verteidigen und den schnellen Torabschluss“. Dass sich seine Spieler eine gewisse Zweikampfhärte zugelegt haben, bestätigen auch die 51 Gelben Karten, die sie sich im Saisonverlauf eingehandelt haben. Damit liegen sie in dieser Wertung an zweiter Stelle hinter Bayer Leverkusen mit 53 Verwarnungen.

Hoffenheim ist eine der laufstärksten Mannschaften

Zudem darf auch in Hoffenheim eine gesunde Ausdauer nicht fehlen, die ein aktives, nach vorn gerichtetes Spiel – mit und ohne Ball – gewährleistet. Bezeichnend: In der Laufleistung liegt das Hoeneß-Team mit 118,42 Kilometern pro Spiel an dritter Stelle dieser Bundesliga-Statistik. Nur Arminia Bielefeld (119,97) und Eintracht Frankfurt (119,11) reißen mehr Kilometer insgesamt ab. Im Vergleich: Die Kölner Mannschaft bringt es als Sechster auf fast zwei Kilometer weniger (116,63). Mit diesem rasanten, intensiven Stil hatten sich die Hoffenheimer zwischenzeitlich auf Rang drei der Tabelle vorgeschoben. Nach dem 3:1 gegen Augsburg Anfang Januar saßen sie sogar dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit sechs Punkten Rückstand im Nacken.

Für David Raum kein Wunder. Hoffenheim habe ein Team „mit einem unheimlichen Potenzial“, sagte der TSG-Nationalspieler. „Wir haben es geschafft, uns als Mannschaft so zu finden, dass wir uns gegenseitig gut in Szene setzen können. Wir haben immer wieder geile Matchpläne und werden geil eingestellt auf die Spiele.“ Dass der Trend nicht mehr ganz so extrem nach oben zeigt, ist auch den drei folgenden Partien nach der Augsburg-Partie geschuldet. Gegen Union Berlin, den BVB und den FSV Mainz 05 setzte es jeweils Niederlagen. Dazu kam in dieser Zeit ein klares 1:4 im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Dann jedoch folgten wiederum drei Siege gegen Arminia Bielefeld, den VfL Wolfsburg und VfB Stuttgart. Mit 40 Punkten – vier mehr als der FC – nimmt die TSG auf Platz sechs der Tabelle jenen Platz ein, der zu den Playoffs der Europa-Conference-League berechtig. Das macht Hoffnung im Kraichgau, denn das europäische Geschäft ist der Anspruch, den der Verein selbst erhebt.

TSG will dauerhaft in den Europacup

Zumindest nach Ansicht von Dietmar Hopp. Der Mäzen hatte vor einigen Monaten bekundet, dass er die TSG „dauerhaft“ auf Europas Feldern erwarte. In die gleiche Kerbe schlug Alexander Rosen, der bestätigte: „Da wollen wir wieder hin, ohne das als Muss sofort und jetzt auszurufen.“ In der vergangenen Saison genügte Hoffenheim dem Anspruch und trat in der Europa League an. Das Potenzial dazu hat die Hoeneß-Elf auch in dieser Spielzeit. „Wir haben Qualität auf dem Platz, haben aber auch gute Einwechselspieler, die uns weiterhelfen“, sagte David Raum neulich. „Ich denke, das Gesamtpaket in unserer Mannschaft stimmt einfach im Moment.“

Das Gesamtpaket beinhaltet auch, dass die Hoffenheimer in der Offensive sehr variabel auftreten. 17 verschiedene Torschützen stellen sie bereits – so viele wie keine andere Mannschaft der Liga. Auf einen absoluten Top-Torjäger müssen sie jedoch verzichten. Die Tore verteilen sich auffällig. So ist Ihlas Bebou mit sieben Toren treffsicherster Akteur. Es folgen Georginio Rutter (6), Christoph Baumgartner (5) und der Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen, der es mit vier Treffer auf ebenso viele bringt wie Andrej Kramaric, beim 5:0 im Hinspiel gegen Köln überragender Spieler, obschon er dabei selbst nicht traf.

