Spielweise und Kader : Das erwartet den FC gegen Nizza

Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Mit dem Spiel gegen OGC Nizza endet für den 1. FC Köln die Gruppenphase der Conference League. Vor dem letzten Spieltag ist in der Gruppe D für die Kölner noch alles möglich – von Platz eins bis zum direkten Ausscheiden.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Conference League ist Spannung garantiert In der Gruppe D gibt es mit dem OGC Nizza, Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln gleich drei Vereine, die sich für zwei Plätze bewerben. Denn nur zwei Teams werden international überwintern und nur eine Mannschaft schafft den direkten Einzug ins Achtelfinale. Für die Geißböcke steht vieles auf dem Spiel. Nicht zuletzt auch eine Menge Geld, das der FC gut gebrauchen kann.

Auf dem Papier wartet mit Nizza der schwerste Gruppengegner auf die Kölner. Vor allem die individuelle Klasse ist bei den Franzosen hoch zu bewerten. Zahlreiche Topspieler wie Kasper Schmeichel, Ross Barkley oder Nicolas Pépé sind für OGC tätig. Der Kader ist breit besetzt, und im Vergleich zu Steffen Baumgart kann Lucien Favre nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Innenverteidiger Jean-Clair Todibo wird durch seine Rote Karte im Spiel gegen Slovacko fehlen. Die Doppelbelastung scheint dem Kader der Franzosen jedenfalls geringere Probleme zu bereiten. Das kommt nicht von ungefähr. Der aktuelle Marktwert wird auf dem Online-Portal transfermarkt.de auf rund 235 Millionen Euro geschätzt. Alleine in diesem Sommer hat der Club rund 70 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, der Kader des FC hat einen Gesamtwert von gut 90 Millionen Euro. Top-Transfers wie Sofiane Diop, der für rund 22 Millionen Euro aus Monaco gekommen ist sowie Gaëtan Laborde von Stade Rennes wären für den 1. FC Köln schlichtweg nicht stemmbar.

Unsere Partner









zurück

weiter

Nizza zuletzt stark verbessert

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 13 Bilder So könnte der FC gegen Nizza spielen

Nach dem schlechten Saisonstart hat sich die Mannschaft von Ex-Borusse Lucien Favre zuletzt verbessert gezeigt. Von den vergangenen sieben Spielen verlor Nizza nur eins und holte insgesamt 14 Punkte. OGC scheint für Köln zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt in Tritt zu kommen. Beim Hinspiel an der Cote d'Azur war die Ausgangslage für beide Mannschaften noch eine völlig andere. Während der FC in der Bundesliga noch unbesiegt anreiste, stand OGC-Trainer Lucien Favre nach nur fünf Punkten aus den ersten sechs Ligaspielen in der Kritik. Vor dem Rückspiel befinden sich sowohl der FC als auch Nizza auf dem zehnten Platz der heimischen Liga.

Das erwartet den FC taktisch

Foto: Herbert Bucco 29 Bilder So bewertet der Experte die Spieler des 1. FC Köln

OGC-Trainer Lucien Favre lässt sein Team sehr flexibel agieren. Systemwechsel von Dreier- auf Viererkette und taktische Umstellungen im Spiel sind unter dem Schweizer an der Tagesordnung. Dabei hilft der tiefe Kader der Franzosen. Unter Favre versucht sich Nizza vorrangig im Ballbesitzfußball. Viele Ballstafetten, aber auch schnelle Tempogegenstöße sind Teil der Spielphilosophie. Das Spiel ist auf die schnellen Offensivkräfte zugeschnitten. Vor allem der von Arsenal ausgeliehene Nicolas Pépé zeigte sich in den vergangenen Wochen zunehmend treffsicher. Der Ivorer, der momentan oft als Stürmer aufläuft, war an fünf der letzten elf Treffer direkt beteiligt. Pépé bildet zusammen mit Ross Barkley ein etwas ungewöhnliches Stürmerduo, denn keiner von beiden ist ein gelernter Stürmer. Ein taktischer Kniff von Favre, der das Spiel von Nizza unberechenbarer macht.

Auch die anfänglichen Schwierigkeiten, sich Torchancen zu erspielen, haben sich mittlerweile gelegt. Dem Team von der Cote d’Azur fehlt zu häufig die nötige Konstanz: Gegen den 1.FC Slovacko musste sich Nizza im Rückspiel geschlagen geben und verbaute sich damit eine bessere Ausgangslage vor dem Spiel gegen den FC. In der Liga zeigt sich ein ähnliches Bild, gegen den FC Lorient, momentan Dritter der Ligue 1, gab es nach starker Leistung einen knappen 2:1-Sieg, aber gegen schwächere Teams aus Auxerre oder Nantes kam der OGC nicht über ein Unentschieden hinaus.