Schnell und schnörkellos : Das erwartet den FC gegen Stuttgart

Eruption der Gefühle: Die VfB-Profis Sasa Kalajdzic (Mitte) und Tiago Tomas (rechts) bejubeln mit Trainer Pellegrino Matarazzo die Rettung am letzten Spieltag der Saison 2021/22. Foto: dpa/Tom Weller

Analyse Bonn Der VfB Stuttgart, der sich am Sonntag beim 1. FC Köln vorstellt, verfügt über einen starken Kader. In der Offensive bilden Torjäger Sasa Kalajdzic und Flankengeber Borna Sosa ein brandgefährliches Duo. Das Problem: Beide stehen vor dem Ansprung in Stuttgart.

Von Guido Hain

Die Eruption der Freude wird keiner so schnell vergessen, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena ein Fußballspiel sah. Der heimische VfB traf auf den 1. FC Köln – und für beide Teams ging es noch um etwas. Für die Kölner um die Qualifikation für die Europa League, für den VfB wohl um einiges mehr. Die Schwaben standen mit einem Bein in der Relegation zur 2. Liga. Der mögliche Abstieg: ein Horrorszenario. Doch in buchstäblich letzter Minute sicherte sich die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo den direkten Klassenerhalt. Als Wataru Endo nach der Führung von Sasa Kalajdzic und dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Kölners Anthony Modeste den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt hatte, brachen beim Großteil der 55 000 Zuschauer im Stuttgarter Rund alle Dämme, bei den Spielern mit dem roten Balken auf der Brust, bei den Trainern, dem gesamten Stab. Ganz Stuttgart lag sich in den Armen.

Ein derartiges Herzschlagfinale wollen sich alle in der Schwaben-Metropole in dieser Spielzeit nun gerne ersparen. Dass es aber erneut ein Jahr werden könnte, das nicht ohne Sorgen bleibt, haben die ersten drei Spiele offenbart. Der VfB ist noch ohne Sieg, hat zwei Pünktchen auf der Habenseite. Gegen Champions-League-Teilnehmer Leipzig erkämpfte sich der VfB immerhin ein Remis, gegen Bremen kassierte er beim 2:2 den späten Ausgleich zum Endstand. Gegen Freiburg (0:1) allerdings fehlte Stuttgart gegen clevere Gäste die Kreativität und Durchschlagskraft in der Offensive. Kein Wunder, hatte es sich der Sportclub nach der frühen Führung (11.) vor allem in der zweiten Hälfte in der Defensive gut eingerichtet und dem Gegner weitgehend das Feld überlassen. Doch aus vermehrtem Ballbesitz heraus das Spiel zu entwickeln und Torgefahr zu erzeugen, entspricht nicht der Vorstellung Matarazzos. Der Coach verfügt über eine schnelle, immer noch junge Mannschaft, die eher über Konter zum Erfolg kommen will.

Rasantes Umschaltspiel des VfB

Mit eben jenem rasanten Umschaltspiel will der VfB, wie er es schon in der zurückliegenden Rückrunde versuchte, die Kontrahenten überwältigen. Auf diese begeisterte er die Anhänger schon 2020 nach dem Aufstieg – und dieser Überfallfußball ist nun wieder erwünscht im Schwabenländle: schnell soll es gehen und schnörkellos. Doch bislang, das zeigt der Start, greift noch nicht jedes Rädchen ins andere. Dabei scheinen die Voraussetzungen besser als in der vergangenen Ligarunde. Matarazzo betätigte sich in der harten Vorbereitung als „Schleifer“, legte großen Wert auf das Erarbeiten elementarer konditioneller Grundlagen, um die Grundlage zu schaffen für das erwünsche laufintensive Spiel. In der vergangenen Saison hatten die Stuttgarter oft weniger Laufkilometer aufzuweisen als der Gegner – auch bedingt durch viele Defizite nach Ausfällen. In der noch jungen Saison scheint dies Früchte zu tragen, rangiert das Matarazzo-Team in der Wertung der geleisteten Laufdistanz mit insgesamt 345,5 Kilometern doch auf Platz fünf. Zum Vergleich: Die Kölner bringen es bislang auf 352,7 Kilometer – der Topwert.

Die Hoffnungen scheinen berechtigt sind, dass die Stuttgarter diesmal eine weit weniger aufreibende Spielzeit erleben werden, das jedenfalls unterstreicht der gut besetzte Kader, der im Kern zusammengeblieben ist. Als Säulen haben die Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos und Waldemar Anton zu gelten, die neben dem defensiven Mittelfeldspieler Endo den jungen Kollegen in brenzligen Situationen Halt geben sollen. Zudem bringen Mavropanos/Anton bei Standardsituationen gehörig Wucht mit. Für die Offensive sind ansonsten andere zuständig. Wie der dynamische Silas, der mit seinen Läufen zum Stressfaktor für die gegnerische Defensive werden soll. Auch der hochgehandelte Neuzugang vom HSV, Josha Vagnoman, kann diese Aufgabe erfüllen. Als weitere Antreiber in der Offensive haben sich bislang der Ex-Kölner Chris Führich, der sich auf seinem persönlichen Wunschzettel mehr Torgefahr notiert hatte, und das vielbeachtete französische Talent Naouirou Ahamada in Stellung gebracht.

Kalajdzic und Sosa vor dem Absprung