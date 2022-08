Gegner-Analyse : Warum Fehérvár für den FC erneut eine hohe Hürde ist

Ein intensives Spiel erwartet den FC (links, Ellyes Skhiri) beim Fehérvár FC. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Bonn Der 1. FC Köln muss das Rückspiel bei Fehérvár FC gewinnen, sonst ist der Weg in die Gruppenphase der Conference League verbaut. Dass nach dem 1:2 im Hinspiel eine hohe Hürde auf den FC in Ungarn wartet, steht außer Frage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Zugegeben, die Voraussetzungen könnten besser sein für den 1. FC Köln, wenn er an diesem Donnerstag den Versuch unternimmt, in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen. Die englischen Wochen haben die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart schließlich fest im Griff, und nach dem 1:1 in der Liga bei Eintracht Frankfurt steht ihr ein nächster Kraftakt beim ungarischen Erstligisten Fehérvár FC bevor, um ab 19 Uhr (RTL+) nicht wie im DFB-Pokal aus dem nächsten Wettbewerb auszuscheiden. Der Kader war ja auch vor diesem Hintergrund der erhöhten Belastung in der Breite gestärkt worden.

Am vergangenen Donnerstag, drei Tage vor der Partie in Hessen, hatten die Kölner das Hinspiel gegen die Ungarn im eigenen Stadion mit 1:2 verloren. Dabei mussten sie 70 Minuten in Unterzahl verbringen, da Abwehrspieler Jeff Chabot nach einer Notbremse die Rote Karte erhalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt führte die Baumgart-Elf verdient durch den Treffer von Florian Dietz, doch die Gäste vermochten die Gunst der Stunde zu nutzen und drehten mit einem Doppelschlag die Partie noch vor der Pause. "Jeder ist davon ausgegangen, dass es läuft und es nach dem Hinspiel bereits in die richtige Richtung gehen wird. Leider hat uns die unerwartete Rote Karte aus dem Konzept gebracht", sagte FC-Sportdirektor Christian Keller. Dass die Kölner die lange Zeit in Unterzahl das bessere Team gegen den Außenseiter waren, sollte ihnen Mut machen für die schwierige Aufgabe in Székesfehérvár, wo das Rückspiel ausgetragen wird.

Unsere Partner









zurück

weiter

FC hat zuletzt viel Kraft gelassen

Auch mit zehn Spielern hatte der FC genügend Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Doch tat sie es nicht und muss nun das zweite Spiel gewinnen. Der Faktor Kraft spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle, denn während die Kölner am vergangenen Sonntag noch im Glutofen Frankfurt erneut an und über ihre Leistungsgrenze gehen mussten, war Fehérvár spielfrei. Der ungarische Verband hatte das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel gegen Ujpest Budapest großzügig verlegt, um die Chancen der Mannschaft des deutschen Trainers Michale Boris auf den Einzug in die Gruppenphase zu erhöhen. Bekannt ist jedoch trotz der derzeit hohen körperlichen Beanspruchung, dass Baumgarts Team einen hohen Fitnessstand mitbringt. Doch der Trainer gab nach dem Duell mit der Eintracht zu bedenken, dass es das „vierte Spiel nacheinander bei gefühlt 40 Grad in der Sonne“ war. Er habe kaum gewusst, wen er zuerst auswechseln sollte.

Solche Hitzeverhältnisse werden am Donnerstag in Ungarn nicht herrschen. Somit ist also davon auszugehen, dass der FC, der mindestens ein Tor mehr als der Gegner benötigt, an einigen nötigen Stellschrauben dreht – was die spielerische Vorstellung betrifft. Zwar trat der FC sowohl vor der Roten Karte als auch danach weitgehend spielbestimmend auf, doch fehlte es an den nötigen Ideen und der Durchschlagskraft in der Offensive, der Partei ein anderes Resultat zu geben. Die Ungarn standen - auch in Überzahl – tief, lauerten ausschließlich auf Konter, die der FC aber gut unterband. Zwar rannte der FC unentwegt an und kam zu vielen Standards (9:2 Ecken), doch in der Bilanz der Abschlüsse lag er hinten (7:8). „In der zweiten Halbzeit sind wir angelaufen, ohne, dass wir zwingend werden konnten. Dann verlierst du ärgerlich", sagte Keller.

Baumgart sucht die Schuld auch bei sich selbst

Die Frage, was wäre wenn, wenn also Chabot dieses unnötige Foul nicht unterlaufen wäre, das zum Platzverweis führte, steht ja im Raum: Hätte die Partie einen anderen Verlauf genommen? Das lässt sich natürlich nicht zwingend beantworten. Tatsache aber ist, dass Chabots Aktion zu ungestüm und unüberlegt war. Der Trainer hat anschließend ein Gespräch mit dem Rotsünder darüber geführt und ihn darauf hingewiesen, dass es bessere Lösungen gegeben hätte wie „Mitlaufen, den Druck aufrechterhalten, dem Torwart vertrauen. Es ist immer am wichtigsten, dass du mit elf Leuten auf dem Platz stehst“. Chabot aber wählte die zweifelhafte Alternative, den Gegner in einer aussichtsreichen Position einfach über die Klinge springen zu lassen.

Gleichwohl gilt, dass es nicht die eine Aktion in dem „Fehlersport“ (Baumgart) war, die die Kölner ins Hintertreffen geraten ließ. Abwehrchef Timo Hübers hatte vor der Chabot-Notbremse einen Stellungsfehler in sein Repertoire aufgenommen. Auch den beiden Gegentreffer in Unterzahl gingen Fehler der Kölner Abwehr voraus. Doch Baumgart ist weit davon entfernt, die Schuld nur bei den Spielern zu suchen. Er bevorzugte bei seiner Analyse die 3. Person. „Ich betone gern, dass auch der Trainer Erfahrung sammeln muss.“ Für ihn sei es ein Lernprozess, und „wir haben es nicht geschafft, nach der Roten Karte so gut umzustellen, wie wir es beim nächsten Mal machen würden“. Da müsse er sagen, dass „der Trainer noch lernen muss. Er hat noch nicht die Erfahrung, in diesen Situationen immer richtig zu reagieren“. Seine Umstellungen waren zwar nicht gänzlich falsch, in dem er nach dem Platzverweis Jonas Hector aus dem Mittelfeld auf die Linksverteidigerposition zurückbeorderte und Kristian Pedersen dafür in die Innenverteidigung stellte, doch brachten die Umbaumaßnahmen kurzfristig ein gehöriges Durcheinander in sein Team, was die zwei Gegentreffer zur Folge hatte.

Palko Dardai könnte erneut zur Gefahr für den FC werden

Dennoch empfand es Baumgart so, dass sein Team ein ordentliches Spiel abgeliefert hatte. „In Unterzahl“, bemerkte er, „war es schwierig, den Rückstand aufzuholen. Doch haben wir über weite Strecken sehr gut verteidigt und nach vorn gespielt“. Im Spiel nach vorn ist aber am Donnerstag – dann bei Gleichzahl an Spielern auf dem Platz – mehr Kreativität und Klarheit gefragt. Das typische Kölner Flankenspiel wäre eine Möglichkeit, das zu erwartende Bollwerk Fehérvárs zu durchbrechen. Die Mitte sollte dabei gut besetzt sein, natürlich von einem Zielstürmer, der entweder Florian Dietz oder Steffen Tigges heißt, und von nachrückenden Spielern wie Dejan Ljubicic.