Prämien und Zuschauereinnahmen : Das hat der FC in der Conference League bisher eingenommen

Köln Zwei Spiele, vier Punkte - die Bilanz des 1. FC Köln in der Gruppenphase der Conference League kann sich sehen lassen. Für den FC dürften aber vor allem die eingefahren Prämien interessant sein.

Laut Türoff gibt es aber Licht am Ende des Tunnels. Zum einen konnte der Personalaufwand wie erhofft um über zehn Millionen Euro reduziert werden, dazu kamen einige weitere Millionen, die der FC aus Transfers generiert hat. Türoff erhofft sich in der Saison 22/23 einen Gewinn im einstelligen Millionenbereich - vorausgesetzt die Pandemie schlägt nicht noch einmal im hohen Maße zu.

Ausverkaufte Heimspiele bringen etwa 1,8 Millionen ein

Dazu die Zuschauereinnahmen aus den beiden Heimspielen gegen Fehérvár und Slovacko. In der vergangenen Spielzeit erklärte der damalige Geschäftsführer Alexander Wehrle, dass ein ausverkauftes Heimspiel rund 1,8 Millionen Euro brächte. Bislang kommt der FC in der Conference League demnach also insgesamt auf rund sieben Millionen Euro. Und dabei muss es für den Tabellenführer natürlich nicht bleiben. Jeder Sieg bringt 500 000 Euro, ein Unentschieden 166 000 Euro, der spätere Gruppensieger erhält weitere 650.000 Euro, der Zweitplatzierte 325 000 Euro. Für die Teilnahme an den K.O.-Runden-Play-offs gibt es weitere 300 000 Euro, für das Erreichen des Achtelfinale 600 000 Euro. Dazu kommen noch Einnahmen aus einem Marketingpool der Uefa, der sich nach dem Vereinskoeffizienten berechnet.

Der 1. FC Köln kann im Oktober rund drei Millionen Euro einfahren

Erlös bedeutet natürlich nicht Gewinn. Der FC muss bei Heimspielen das Stadion betreiben, mit dem Staff zu den Auswärtsspielen nach Nizza, Belgrad, Slovacko und Fehérvár reisen. Dazu kommen mögliche Prämien an die Spieler. Und natürlich die heftigen SStrafen nach den Ausschreitungen von Nizza sowie den Pyros in Fehérvár in Höhe von insgesamt 156 000 Euro. Dennoch wird der FC im europäischen Wettbewerb ein Plus machen. Ein Plus, das den klammen Kassen gut tun wird. Schon im Oktober kann der FC die Summe weiter in die Höhe treiben. Für den FC geht es gleich zwei Mal gegen Belgrad (6. und 13. Oktober) sowie zum 1. FC Slovacko. Im Idealfall sind noch einmal rund drei Millionen Euro möglich.