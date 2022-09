Nach Hector, Overath, Flohe und Co. : Der FC und das lange Warten auf einen Nationalspieler

Köln Gleich acht Profis hat der 1. FC Köln mit seinen jeweiligen Nationalspielern auf Länderspielreise geschickt. Ein deutscher A-Nationalspieler ist seit 2020 nicht mehr mit dabei. Und aktuell ist auch nicht wirklich einer in Sicht.

Aktuell gehen auch einige FC-Spieler für den DFB auf Torejagd . Nur alle für den Nachwuchs: Jan Thielmann und Eric Martel spielten am Freitag gegen Frankreich und Anfang der Woche gegen England für die U21, Jonas Urbig und Tim Lemperle sind für die U20 unterwegs und Justin Diehl feierte gerade sein Debüt in der U19. Der letzte deutsche A-Nationalspieler des 1. FC Köln war Jonas Hector. Der Kölner Kapitän gab 2014 sein Debüt gegen Gibraltar, nahm an der EM 2016, der WM 2018 teil und gewann 2017 den Confed-Cup. 2020 gab der heute 32-Jährige seinen Rücktritt bekannt. Seit dem wartet der FC vergeblich auf einen weiteren A-Spieler mit dem Adler auf der Brust.

1. FC Köln: Marvin Schwäbe gehört zu den besten des Landes

Und aktuell gibt es auch wenig Hoffnung auf den 44. Kölner Nationalspieler. Trotz der guten vergangenen Spielzeit und auch dem soliden Start in diese Saison hat kein Feldspieler aktuell Nationalspieler-Format, obwohl der FC über eine ganze Reihe an Spielern verfügt, die mittelfristig in diese Rolle reinwachsen können. Zum Beispiel Jan Thielman, der seit seinem Debüt im Dezember 2019 eine enorme Entwicklung durchgemacht hat, mit seinen 20 Jahren schon auf 84 Pflichtspiel-Einsätze für die Kölner Profis kommt, den Marktwert auf neun Millionen Euro gesteigert hat und in diesem Jahr für den Golden-Boy-Award nominiert ist. „Dass es geht, haben schon viele vorgemacht und auch für mich ist der Weg in die Nationalmannschaft ein Traum“, hatte der Offensivspieler im GA-Interview im Sommer gesagt. „Aktuell konzentriere ich mich aber erst einmal auf andere Aufgaben.“