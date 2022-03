Thielmann, Wirtz und Co. : Das machen die 2019-Meister des FC heute

Foto: Eduard Bopp/Eduard Bopp Sportfotografie

Köln Vor drei Jahren wurde die U17 des 1. FC Köln Deutscher Meister. Einige Spieler des damaligen Kaders sind inzwischen bekannte Profis der Fußball-Bundesliga, andere tun sich schwer.

Der 16. Juni 2019 ist für den 1. FC Köln ein besonderes Datum. Wenn man so will, ein Datum für die FC-Geschichtsbücher. Allein der Einzug in das Finale um die Meisterschaft war für die Mannschaft von Martin Heck mehr, als sie glaubten erreichen zu können. Nachdem sich die U17 des 1. FC Köln als Tabellenzweiter hinter Borussia Dortmund für die Endrunde qualifizierte, ging es im Halbfinale gegen Bayern München. Dort gewann der FC im Hin- und Rückspiel jeweils souverän mit 1:0 und 4:0. Es folgte das Finale gegen den Tabellenführer der Bundesliga West. Dortmund hatte zum Saisonende einen Punktevorsprung von neun Zählern. In einem packenden Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten setzten sich die Kölner im Dortmunder Stadion Rote Erde mit etwas Glück mit 3:2 durch.

Das wohl nun bekannteste FC-Gesicht auf dem Platz vom Endrundenspiel spielt mittlerweile für den Rheinrivalen aus Leverkusen. Florian Wirtz stieg vor der erfolgreichen Saison 18/19 in die U17 auf und erzielte in 14 Einsätzen vier Tore und bereitete zwei Tore vor. Nach der Meisterschaft blieb der offensive Mittelfeldspieler noch für die Hinrunde und wechselte in der Winterpause in die U19 von Bayer 04. Ein halbes Jahr darauf gab er sein Profi-Debüt. Für den Abgang des heute 18-Jährigen wurden die Verantwortlichen des FC scharf kritisiert. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Pulheimer auf sieben Tore und zehn Vorlagen für die Leverkusener. Er ist der jüngste Spieler, der die Marke von 50 Bundesliga-Spielen erreichte und bestritt im vergangenen Jahr bereits vier Spiele für die Nationalmannschaft.

Unsere Partner









zurück

weiter

Zwei FC Profis auf ihrem Weg nach oben

Drei weitere Offensivkräfte der damaligen Finalspieler haben es zu den Profis des 1. FC Köln geschafft. Jan Thielmann, Tim Lemperle und Marvin Obuz trainieren derzeit unter Steffen Baumgart für die Bundesliga. Beide kamen 2017 in die B-Elf. Während Thielmann in der Meisterschaftssaison 27-mal auflief und 17 Tore erzielte, verzeichnet Obuz zwölf Tore bei 18 Einsätzen. Nach der Meisterschaft ging es für beide in die U19. Stürmer Thielmann gelang ein halbes Jahr später direkt der Sprung zu den Profis. Dort gab er im Dezember 2020 sein Debüt und ist mittlerweile U21-Nationalspieler. Auch in der laufenden Ligasaison etabliert sich der 19-Jährige unter Baumgart zunehmend im Kölner Spiel. In 21 Einsätzen kommt er auf ein Saisontor und zwei Vorlagen.

Auch Lemperle war schon erfolgreich, hätte beinahe gegen Hoffenheim sein zweites Saisontor erzielen müssen. Obuz dagegen wurde in der 89. Minute im DFB-Pokalspiel im Dezember 2021 gegen den VfB Stuttgart erstmals bei den Profis eingewechselt. Der 20-Jährige sammelt derzeit weiter Praxiserfahrung bei der U21 und spielt für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Mit Offensivspieler Jens Castrop hat es ein weiterer Spieler zum Profi gebracht. Der 18-Jährige wurde im Finalspiel 2019 eingewechselt und ist nun seit der Winterpause von der FC-U21 an den 1. FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga ausgeliehen. In der laufenden Saison verzeichnet er dort drei Kurzeinsätze. Außerdem ist er U19-Nationalspieler. Auch Jonas Urbig stand im Kader der U19 und ist Teil der Kölner Profimannschaft.

Viele Youngster in der FC-U21

Zwei wichtige Tore im Meisterschaftsspiel gegen Dortmund erzielte Jacob Jansen. Der Stürmer hat sich neben Torhüter Daniel Adamczyk von der U17 bis zur U21 des FC hochgearbeitet. In der laufenden Saison kommt er auf sechs Einsätze und ein Tor. Neben ihm gelang Rechtsverteidiger Meiko Sponsel 2019 das dritte und entscheidende Finaltor. Der 20-Jährige spielt mit Jansen in der zweiten Mannschaft der Kölner und verzeichnet derzeit neun Einsätze mit einem Tor und vier Vorlagen.

Ebenfalls in FC-Reihen bekannt ist Joshua Schwirten. Nach der Meisterschaftssaison spielte er zwei Jahre für die U19 und wechselte zur laufenden Saison zur U21. Der zentrale Mittelfeldspieler lief dort bisher zwölf Mal auf und schoss zwei Tore und vier Vorlagen. Außerdem durfte er 2021 in der U20-Nationalmannschaft und mit der FC-U19 im Rahmen der Uefa Youth League mit Castrop, Obuz, Stürmer Maximilian Schmid und Innenverteidiger Yusuf Örnek internationale Luft schnuppern. Sein Teamkollege Örnek in der FC-U21 kommt auf 17 Einsätze und ein Tor.

Dagegen weniger Einsätze verzeichnen die Mittelfeldspieler rund um den damaligen Kapitän Sebastian Papalia, Bilal-Badr Ksiouar und Batuhan Özden. Alle drei spielen in der Regionalliga West. Nur Ksiouar trägt von ihnen noch das FC-Trikot. Von der Regionalliga in die Mittelrheinliga gegangen sind der Linksverteidiger Dennis Dahmen und sein Vordermann Finn Lanser. Die 19-Jährigen spielen jeweils für den SV 1910 Breinig und Fortuna Köln II.