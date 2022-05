Formel 1, Golfen und die eigene Hochzeit : Das machen die FC-Stars in ihrem Urlaub

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Viele Profis des 1. FC Köln befinden sich in der Sommerpause im Urlaub. Wir haben in den sozialen Medien mal geschaut, wo es die Mannschaft hin verschlägt.

46 lange Wochen körperlicher Anstrengung, Schweiß und Anspannung sind vorbei. Knapp elf Monate lang hieß es für die Mannschaft des 1. FC Köln im Training und in den Spielen sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Schon beim Trainingslager im Sommer vergangenen Jahres lernten die Spieler, was die geforderte „hohe Intensität“ unter dem neuen Coach Steffen Baumgart bedeutet. Der verlangte über die gesamte Saison hinweg keine Ergebnisse, aber stets mindestens 100 Prozent Einsatz. Kein Wunder also, dass sich die Profis nach dieser Saison besonderes auf ihren Urlaub freuten. „Die Jungs sollen jetzt erst einmal runterfahren, vielleicht aufgrund der guten Saison ein Lächeln haben“, sagte Baumgart nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart.

Nach der erfolgreichen Saison mit dem Einzug in die Conference League macht sich aber auch der Trainer eine schöne Zeit. Darin legt der 50-Jährige jedoch alles andere als die Füße hoch. Baumgart kündigte bereits an, dass Reisen nach Hamburg, Schottland, Rostock, Portugal und auf die Ostseeinsel Usedom geplant sind. Sein Zuhause in Berlin-Köpenick sehe der FC-Coach dabei immer nur für kurze Zeit. Nachdem Baumgart an seinem ersten Urlaubstag (16.05.) bereits beim Konzert von Howard Carpendale in Hamburg war, besuchte er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg im Berliner Olympiastadion am vergangenen Samstag. Nach dem anschließenden Besuch in Edinburgh, den er von seinem Trainerteam geschenkt bekommen hat, werden rund um seine Silberhochzeit die Stopps in seinem Geburtsort Rostock sowie an der Algarve folgen.

Unsere Partner









zurück

weiter

FC-Profis reisen in die Sonne

20 Bilder Die teuersten Transfers des 1. FC Köln

Aber nicht nur der Trainer hat in diesen Tagen eine Hochzeit zu feiern. Keeper Marvin Schwäbe zeigte sich auf der Social-Media Plattform Instagram tanzend auf seiner Hochzeitsparty mit Frau Michelle, die die beiden nach ihrer eigentlichen Heirat im Jahr 2019 nun nachholten. Auch andere Spieler gaben auf ihren Social-Media-Profilen bereits Einblicke in ihren Urlaub. Offensivspieler Mark Uth zeigt sich mit seiner Freundin Franziska auf der italienischen Insel Sizilien, wo er sich abseits des Fußballs am Golfschläger probiert. Auch Florian Kainz genießt die Sonne mit seiner Frau Nadine und Sohn Theo in einem Luxus-Beach-Resort auf der griechischen Insel Kreta. Den Sport lässt auch er aber nicht links liegen. In seiner Story auf Instagram präsentiert der Österreicher die Hanteln im dortigen Fitnessstudio. Auch Louis Schaub, der in der kommenden Saison für Hannover 96 auflaufen wird, teilte Eindrücke aus seinem Strandurlaub in Dubai am Persischen Golf. Genauso wie Marvin Obuz aus Griechenland postete Offensivspieler Jan Thielmann ebenfalls Bilder von Pool, Strand und Palmen. Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue veröffentlichte Fotos von sich im spanischen Barcelona. Aber nicht alle Profis sind derzeit unterwegs. Top-Torjäger Anthony Modeste genoss die freie Zeit zuletzt noch mit seinem Hund in einem Kölner Café, während Youngster Bright Arrey-Mbi zum Essen in Ehrenfeld ausging.

Kurztrip vor der Nations League

Foto: dpa/Joan Mateu Parra 14 Bilder Diese Top-Teams warten auf den FC in der Conference League

Baumgart kündigte bereits an, dass einige noch Anfang Juni in der Nations League antreten und daher vor dem Trainingslager Anfang Juli noch zwei Wochen länger Urlaub erhalten. Dies betrifft die Mittelfeldspieler Ondrej Duda, Dejan Ljubicic und Mathias Olesen in ihren jeweiligen A-Nationalmannschaften für die Slowakei, Österreich und Luxemburg. Tim Lemperle ist außerdem erstmals für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. Sechser Ellyes Skhiri hat seine Reise nach Tunesien dagegen abgesagt, um bei seiner hochschwangeren Freundin Joanna zu bleiben. Bevor die Spiele ab dem 1. Juni beginnen, nahmen einige Profis immerhin eine kurze Auszeit. Der 20-Jährige Lemperle nutzte die Gelegenheit für einen Trip nach Kroatien. Offensivspieler Duda war dagegen am vergangenen Sonntag mit seiner Freundin Amanda beim Formel-1-Rennen in Barcelona zu Gast. Anschließend zeigte sich der 27-Jährige bei einer Massage am Strand. Aber auch der restliche Kölner Kader ist sportlich gefragt. „Die Spieler bekommen von uns ihre Trainingspläne“, kündigte Baumgart an.