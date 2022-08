FC-Stammtischwissen : Das müssen Fans zum Spiel des 1. FC Köln gegen Fehérvár FC wissen

Köln Welcher Kölner Spieler hat das erste Tor im europäischen Wettbewerb geschossen? Welcher Akteur erzielte die meisten Treffer? Und wie ist die Europa-Bilanz der Köln? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Wie lautet die Bilanz des 1. FC Köln im europäischen Wettbewerb?

Insgesamt spielte der 1. FC Köln 26 Mal im Europapokal. Und zwar in dem der Landesmeister/Champions League (3 Teilnahmen), im Europapokal der Pokalsieger (3), im Uefa-Pokal/Europa League (15) und im Messestädte-Pokal (5). Auch im Intertoto-Cup trat der FC zwei Mal an. Insgesamt kommt Köln auf 177 Spiele auf europäischem Boden. Dabei erzielten die Kölner 92 Siege, spielten 32 Mal unentschieden und gingen demnach 53 Mal als Verlierer vom Platz.

Wie ist die Europa-Bilanz gegen Teams aus Ungarn?

Zum ersten Mal bekommt es der 1. FC Köln mit dem Fehérvár FC im europäischen Wettbewerb zu tun. Es ist für den FC allerdings das dritte Duell mit einem ungarischen Team. Die Bilanz spricht gegen den FC. In der Spielzeit 1983/194 scheiterte Köln in der zweiten Runde des Europapokals der Pokalsieger an Újpest Budapest. Das Hinspiel verloren die Kölner 1:3, das Rückspiel gewann der FC 4:2. Aufgrund der Auswärtstorregel schied Köln aus. Auch im Messestädte-Pokal schied der FC gegen das Team aus Budapest aus. In der Spielzeit 1965/1966 gewann Köln das Hinspiel 3:2, verlor das Rückspiel 0:4.