Start in die Saison 22/23 : Das müssen FC-Fans zum Trainingsauftakt wissen

Köln Mit dem Training am Montagmorgen startet der 1. FC Köln offiziell in die neue Saison. Hier gibt es alle Infos zum Saisonauftakt.

Wann startet der 1. FC Köln in die neue Saison?

Werden alle FC-Profis beim 1. Training dabei sein?

Was müssen Fans zum 1. Training des FC noch wissen?

Wie geht es nach dem Auftakt für den FC weiter?

Dem FC steht ein straffes Programm bevor. Nach der Auftaktwoche ab Montag steht bereits am kommenden Freitag das erste Testspiel im Troisdorfer Aggerstadion auf dem Plan. Der Gegner ist der TuS Mondorf. Tickets sind auf der Homepage des TuS zu erhalten. Am 3. Juli reist der FC in das einwöchige Trainingslager nach Donaueschingen. Während des Trainingslagers spielen die Kölner in Singen gegen Austria Lustenau (Freitag, 8. Juli, 18 Uhr) und in Bad Dürrheim gegen den Grashopper Club Zürich (Samstag, 9. Juli, 15 Uhr). Nach der Rückkehr in die Domstadt folgt am Samstag, 16. Juli, das Testspiel gegen den AC Mailand. Einen Tag später testet der FC in Offenbach gegen die Kickers im Stadion am Bieberer Berg (Sonntag, 17. Juli, 15.30 Uhr). Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen am 22. Juli, 18 Uhr, wird in Troisdorf ausgetragen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am 30. Juli startet der FC mit dem Pokalspiel gegen Jahn Regensburg dann in die Pflichtspielsaison. Eine Woche später steht das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf dem Plan. Am 18. und 25. August wird Köln die Playoff-Spiele in der Conference League bestreiten.