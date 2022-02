FC-Stammtischwissen : Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Greuther Fürth

Köln Welcher Kölner Spieler hat das erste Tor gegen Fürth geschossen? Welcher Akteur erzielte die meisten Treffer? Und wie ist die Bilanz gegen die Spielvereinigung? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Greuther Fürth zusammengetragen.

Wie lautet die Bilanz des 1. FC Köln gegen Fürth?

19-mal trafen der 1. FC Köln und Greuther Fürth bislang aufeinander. Die Bilanz spricht dabei ganz klar für die Rheinländer, die zehn der Partien für sich entscheiden könnten. Fürth kommt auf gerade einmal drei Siege, zudem gab es sechs Remis. Auch die Torbilanz spricht mit 31:17 für den FC. Bislang trafen die Teams meist in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal aufeinander. Beim 3:1-Erfolg im Hinspiel trafen die beiden Teams zum ersten Mal in der Bundesliga aufeinander.

Wer überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Greuther Fürth?

Die Begegnung wird am kommenden Samstag um 15.30 Uhr bei Sky übertragen. Wie gewohnt gibt es am Samstag Zusammenfassungen in der Sportschau (17.30 Uhr), im Sportstudio (23 Uhr) und Dazn (unmittelbar nach Spielende).