FC-Stammtischwissen : Das müssen Sie zum Spiel des 1. FC Köln gegen Mönchengladbach wissen

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Gladbach erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen die Borussia? Wir haben Stammtischwissen zusammengetragen.

Das rheinische Derby 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach steht am Sonntag an. Wann ist es wichtiger, Wissen zu haben, das kein anderer hat? Nie. Bei welchem FC-Spiel in der Saison spielt Tradition eine größere Rolle? Bei keinem. Deshalb haben wir die wichtigsten Fakten und Zahlen zum Spiel des FC gegen die Borussia zusammengetragen.

Es ist bereits das 112. Pflichtspiel-Derby dieser beiden Teams. Die Gesamtbilanz spricht eine deutliche Sprache: Erst 34 Duelle konnte der FC für sich entscheiden, ganze 57 Mal ging die Fohlen-Elf als Sieger vom Platz. Dementsprechend teilten sich die Teams in 21 Partien die Punkte. Auch in puncto Torbilanz haben die Gladbacher momentan klar die Nase vorne (214:161). In der Bundesliga wird es das 94 Aufeinandertreffen zwischen Köln und Gladbach. Sieger des Direktvergleichs lautet mal wieder: Borussia Mönchgladbach (51 Siege). Einen Lichtblick gibt es für den FC dann doch, denn in den jüngsten drei Partien gingen die Kölner immer als Sieger hervor.