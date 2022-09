FC-Stammtischwissen : Das müssen Sie zum Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko wissen

Es stellen sich einige wichtige Fragen rund um das Conference-League-Duell des 1. FC Köln mit dem tschechischen Club 1. FC Slovacko. Wir haben Stammtischwissen zusammengetragen.

Die Kölner haben aus den ersten sechs Bundesliga-Partien neun Punkte geholt. Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gab es dabei zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage zuletzt gegen Union Berlin (0:1). Damit steht das Team auf Platz sieben der Tabelle. In der Fortuna Liga in Tschechien sind dagegen bereits acht Spieltage absolviert. Mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis) erwischte die Mannschaft von Erfolgstrainer Martin Svedik, der den kleinen Club in den beiden zurückliegenden Spielzeiten jeweils auf einen beachtlichen vierten Tabellenplatz führte, einen guten Start. Dann kam sie allerdings etwas aus dem Tritt und holte in den folgenden vier Spielen nur noch zwei Zähler. Mit zehn Punkten rangiert Slovacko derzeit auf Platz acht von 16 Teams. Zumindest gab es zuletzt zwei Remis hintereinander.

Als Konsequenz der Fan-Ausschreitungen der ersten Kölner Partie in Nizza hat die Uefa das Spiel des FC gegen Slovacko als „Risikospiel“ eingestuft. Zwar werden nur einige Hundert Anhänger aus Tschechien erwartet, doch wirken sich die Vorfälle in Frankreich auf das kommende Duell gegen Slovacko aus. So ist etwa der Verkauf von Alkohol im wie rund um das Stadion untersagt. Die Polizei achtet darauf, dass sich die Fans beider Vereine bei der An- und Abreise nicht begegnen können. Am Rheinenergie-Stadion wird es wohl zu verstärkten Einlasskontrollen kommen. Durch diese Maßnahme will die Polizei verhindern, dass gefährliche Gegenstände auf die Tribünen gelangen. Auch im Stadion werden die Fans strikt getrennt. Sie erhalten nur Zutritt in ihre jeweiligen Sektoren und zu ihren Plätzen und können nicht in andere Blöcke gelangen.