FC-Stammtischwissen : Das müssen Sie zum Spiel des 1. FC Köln gegen Union Berlin wissen

Köln Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Union Berlin erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen die Köpenicker? Wir haben mal ein bisschen Stammtischwissen zusammengetragen.

Einmal am Stammtisch der Besserwisser sein? Der Streber? Der, der mit Hintergrundwissen glänzt? Kein Problem. Wir haben wichtige Fakten und Zahlen zum Spiel des 1. FC Köln gegen Union Berlin zusammengetragen.

Wie lautet die Bilanz zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin?

13 Mal standen sich die beiden Teams in Pflichtspielen erst gegenüber. Die Bilanz spricht knapp für die Eisernen, die bislang sechs Mal gegen den FC gewannen, die Kölner gingen nur fünf Mal als Sieger vom Platz. In der Bundesliga hat der FC noch nie gegen Union gewonnen.

Wer überträgt die Begegnung zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln?

Die Begegnung wird am kommenden Freitag um 20.30 Uhr bei Dazn übertragen. Wie gewohnt gibt es im Anschluss auch Zusammenfassungen der Spiele. Am Samstag gibt es unter anderem in der Sportschau eine Zusammenfassung.