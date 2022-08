“Ich freue mich besonders für den Flo“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Leipzig Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der FC stark in die Bundesliga-Saison gestartet. Beim 2:2 gegen Leipzig war vielleicht sogar ein wenig mehr möglich. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kainz: Es war wirklich extrem intensiv, extrem heiß. Beide Mannschaften haben sehr viel investiert. Ich glaube am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Von mir war es ein Foul und dann spüre ich den Ellbogen. Es war auf jeden Fall ein Foul. Ich weiß aber nicht, ob es eine Rote Karte ist. Das ist so entschieden worden. Ich glaube, da kann man mir nichts vorwerfen wenn ich einen Ellbogen in den Hals kriege. Wenn es umgekehrt wäre, würden wir vermutlich auch sagen, da macht er zu viel draus. Leipzig hat ja trotzdem eine gute Qualität. Sie haben es gut rausgespielt und dann auch ein Tor in Unterzahl gemacht. Ich glaube aber, dass wir trotzdem gut gespielt haben und viel im Ballbesitz waren. Im Endeffekt haben wir nicht so viele Großchancen wie in der Vorwoche gehabt, wir können aber mit unserer Leistung sehr zufrieden sein.