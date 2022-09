Experte zu Ausschreitungen in Nizza und Marseille : „Bei so einer Aufbereitung sind Nachahmungseffekte wahrscheinlich“

Köln Verantwortliche des 1. FC Köln und von Eintracht Frankfurt versprachen, die Ausschreitungen in Nizza und Marseille mit aufklären zu wollen. Dabei spielen bei der Aufarbeitung nicht nur die Clubs eine Rolle.

Und die Bilanz ist verheerend: Zahlreiche Verletzte, darunter Schwerverletzte. Ähnlich wie in der Vorwoche stürzte auch am Dienstagabend in Marseille ein Fan von der Tribüne, offenbar aus Frankfurt. Der Eintracht-Fan soll von einer Rakete am Hals getroffen worden sein. Im Netz kursieren zahlreiche weitere Horror-Meldungen, beispielsweise von Hooligans, die mit Macheten Jagd auf Frankfurt-Fans gemacht haben sollen. Den vier beteiligten Vereinen drohen empfindliche Strafen. „Man hat im Moment das Gefühl, dass es immer mehr wird“, sagte Baumgart am Mittwoch. Stimmt das? „Ich beobachte seit der Rückkehr zur Vollauslastung einen vermehrten Einsatz von Pyrotechnik“, sagte Fanforscher Jonas Gabler nach den Ausschreitungen in Nizza. „Ob es auch zu mehr Gewalt kommt, kann ich aus meiner Sicht nach so kurzer Zeit noch nicht definitiv sagen.“