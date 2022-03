Vertragsverlängerung? : Das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart zu seiner Zukunft

Köln Vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim hat sich FC-Trainer Steffen Baumgart über seine Zukunft in Köln geäußert. Der Verein müsste dafür wohl ein wenig tiefer in die Tasche greifen.

36 Punkte nach 24 Spielen, der Abstiegsplatz ist weit entfernt. FC-Trainer Steffen Baumgart hat dem 1. FC Köln neues Leben eingehaucht. Vom destruktiven Zerstör-Kick zum attraktiven Offensivfußball, dazu die enorme Leistungsexplosionen von Spielern wie Anthony Modeste oder Salih Özcan. Kein Wunder, dass sich Baumgart bei den eigenen Fans, aber auch im eigenen Verein größter Beliebtheit erfreut und beide Seiten ihren Coach gerne langfristig beim FC sehen würden. Doch der Vertrag in Köln läuft für Baumgart schon im kommenden Sommer aus.

FC-Präsident Werner Wolf ist durchaus optimistisch, den Vertrag des Trainers verlängern zu können. Wie Wolf dem "Express" verriet, waren Präsident und Trainer erst vor wenigen Tagen Essen. Baumgart habe Wolf dabei gesagt, er müsse sich keine Sorgen machen. "Er fühlt sich hier sehr wohl, und was für ihn genauso wichtig ist: Auch seine Familie fühlt sich in Köln und beim FC extrem wohl", sagte Wolf dem "Express" und betonte, wie wichtig dem Trainer das Umfeld sei. Doch der schnelle Erfolg des Trainers wird auch anderen Clubs nicht verborgen geblieben sein. "Wenn man sehr talentierte Menschen beschäftigt, gibt es immer andere Vereine, die interessiert sind – das gehört zum Geschäft dazu", so Wolf weiter.