“Es gibt schon eine Entscheidung“ : Das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart zur Modeste-Nachfolge

Köln Nach dem Abgang von Anthony Modeste wird rund um den 1. FC Köln wild über eine Nachfolge spekuliert. Das sagt der Kölner Coach Steffen Baumgart zu den gehandelten Kandidaten.

Wenn es nach FC-Trainer Steffen Baumgart ginge, würde er das Thema Anthony Modeste rund um den 1. FC Köln gerne abhaken. Der Stürmer, der den FC in der vergangenen Saison nach Europa geschossen hat, hat am Wochenende seinen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben und wird demnach künftig für den BVB auf Torejagd gehen. Zumindest sportlich ein herber Verlust. „Tony ist ein wichtiger Spieler gewesen. Und mit dem „gewesen“ ist das Thema beendet“, sagte Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. „Wir werden als Mannschaft unseren Weg weitergehen.“ Doch ganz abhaken kann man in Köln das Thema nicht.