Benefizturnier im Sportpark Nord Strubers Erkenntnisse nach dem Auftritt des 1. FC Köln in Bonn

Der Turniersieger verließ spürbar unzufrieden den Sportpark Nord, der Gastgeber zog hingegen als Vorletzter ein positives Fazit. Die Stimmung bei den beiden von den knapp 2000 Zuschauern meistbeachteten Mannschaften nach dem Benefizturnier des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) in Bonn hätte unterschiedlicher kaum sein können. Während beim Bonner SC die Erkenntnis war, dass die Mannschaft aus der Mittelrheinliga im Vergleich zu den Gegnern aus der Regionalliga keinen Klassenunterschied erkennen ließ, verpackte Trainer Gerhard Struber in vorsichtig gewählten Worten, dass der Auftritt des 1. FC Köln am Donnerstagabend nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen verlaufen war.