1. FC Köln Neuer FC-Trainer: „Die Aufgabe reizt mich irrsinnig“

„Der Kader ist interessant und spannend“, meinte Struber. „Wir werden diesen Kader mit einer Spielidee entwickeln, die uns gewährleistet, den Aufstieg in Angriff zu nehmen.“ Der Österreicher betonte mehrfach, dass er den Club möglichst schnell zurück in die Bundesliga führen will. „Ich traue dem Kader zu, mit dieser Spieleidee nachhaltig und konstant Leistungen abzuliefern, die uns Punkte bringen.“ Beim ersten Mannschaftstraining am Nachmittag begrüßt Struber einen sehr großen Kader. Nimmt man die Abwesenden hinzu, die verletzt fehlen oder im Fall von Florian Kainz mit Österreich bei der EM sind, besteht das Team aus knapp 30 Feldspielern. Mit dabei sind aus der eigenen Jugend auch Innenverteidiger Julian Pauli, Mittefeldspieler Fayssal Harchaoui und Jaka Cuber Potocnik, dessen Verpflichtung die in diesem Sommer geltende Transfersperre nach sich gezogen hatte. Möglicherweise werden junge Talente noch verliehen, um ihnen bei anderen Vereinen Spielpraxis zu ermöglichen. Fakt ist: Der Kader bleibt nicht so groß. Aber Struber will sich erst einmal einen Überblick über seine Optionen verschaffen.