Transfers beim 1. FC Köln : West Ham United offenbar an FC-Spieler interessiert

Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ist offenbar ein Kandidat für den Posten als Sportchef beim 1. FC Köln. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Beim 1. FC Köln laufen die Planungen für die kommende Spielzeit. Unter anderem muss der FC einige Spieler verkaufen. Ein Angebot kommt offenbar aus der Premier League

Zuletzt sollen Olympique Lyon und der FC Sevilla an einer Verpflichtung von Ellyes Skhiri interessiert gewesen sein, nach dem FC Chelsea steigt offensichtlich ein weiterer Club aus der Premier League in das Wettbieten ein. Laut dem „Daily Express“ ist West Ham United an einer Verpflichtung des Tunesiers interessiert. Zuletzt hatte der FC ein Angebot von Lyon abgelehnt, laut französischen Medien in Höhe von acht Millionen Euro. Köln erhofft sich Einnahmen von 20 Millionen für den 26-Jährigen. Mit dem Tabellensechsten der vergangenen Premier-League-Spielzeit ist zumindest ein zahlungskräftiger Club interessiert. Skhiri würde Europa League spielen.

Folgt nach einem Jahr schon der Absprung? (14.06.)

Foto: dpa/Thilo Schmuelgen 13 Bilder Diese Spieler werden mit dem FC in Verbindung gebracht

Dimitrios Limnios und der 1. FC Köln haben bislang nicht so recht zusammengefunden. Der griechische Nationalspieler war im vergangenen Sommer als Offensiv-Alternative für mehr als drei Millionen Euro verpflichtet worden, durchsetzen konnte sich Limnios nicht. Im Gegenteil: Gegen Ende der Spielzeit spielte der 23-Jährige in den Planungen keine Rolle mehr. Offenbar denkt der Außenspieler über einen abschied aus Köln nach. Laut griechischer Medien beschäftigen sich mit PAOK Saloniki und Panathinaikos Athen gleich zwei griechische Erstligisten mit einer Rückholaktion. Allerdings als Leihe, eine Ablöse würde der FC also nicht erhalten.

Bielefelds Arabi als neuer FC-Sportchef im Gespräch (Stand 10.06.)

12 Bilder Neuer Trainer des 1. FC Köln - das ist Steffen Baumgart

Der 1. FC Köln sieht sich derzeit nicht nur nach Verstärkungen für die neue Bundesliga-Saison um. Im Hintergrund läuft parallel die Suche nach einem neuen Sportchef. Nach der Trennung von Horst Heldt kümmert sich vor allem Jörg Jakobs interimsweise um diesen Part. Der "Kicker" berichtet nun, dass Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ein Kandidat für den Posten bei den Kölnern ist. Der 42-Jährige habe bereits vor zwei Jahren Kontakt zum FC gehabt, sich dann aber für einen Verbleib bei den Ostwestfalen entschieden. Jakobs und Arabi kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim heutigen Regionalligisten Alemannia Aachen.

Erstes Angebot für Mittelfeldmann Skhiri (Stand: 10.06.)

Das Transferkarussell nimmt langsam Fahrt auf, auch beim FC nehmen einige Deals offenbar Konturen an. Neben dem Werben um Sebastiaan Bornauw gibt es nun auch ein konkretes Angebote für Ellyes Skhiri. Laut übereinstimmenden französischen Medienberichten hat der FC ein erstes Angebot von Olympique Lyon abgelehnt. Demnach hat der französische Spitzenclub dem FC acht Millionen Euro für Skhiri angeboten, Köln aber abgelehnt. Der FC erhofft sich Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich.

Bornauw-Deal vor dem Abschluss? (Stand: 09.06.)

Wie die „Sport Bild“ berichtet, nimmt der Transfer von Sebastiaan Bornauw zum VfL Wolfsburg konkrete Formen an. Demnach geht es zwischen den beiden Bundesligisten nur noch um die Höhe der Ablösesumme. Angeblich stehen zehn Millionen Euro für den Innenverteidiger im Raum. Damit dürfte die gewünschte Vertragsverlängerung vom Tisch sein. Dafür will FC-Coach Steffen Baumgart allerdings einen anderen Spieler halten. Offenbar will der neue Trainer den Vertrag des frisch gebackenen Europameisters Salih Özcan verlängern. Özcan hatte dem FC über seinen Berater zuvor bereits mitgeteilt, den Vertrag nicht verlängern zu wollen. Neben den Glasgow Rangers und Beşiktaş Istanbul sind einige Bundesligisten an Özcan interessiert.

Meré soll bleiben (06.06.)

Die Tage von Jorge Meré beim 1. FC Köln schienen bereits gezählt. Der Verteidiger dankte dem FC für das Vertrauen via Social-Media, sprach aber auch davon, mehr spielen zu wollen. Noch in der vergangenen Woche hatte UD Levante das Interesse an einer Verpflichtung des Spaniers signalisiert. Dem schob Jörg Jakobs nun einen Riegel vor. „Wir halten große Stücke auf Jorge und wir haben nicht vor, ihn abzugeben. Uns liegt aber auch kein Angebot vor“, sagte der Interims-Sportdirektor dem „Express“. Zumal Levante offenbar wenn überhaupt nur eine geringe Ablöse zahlen wollte. Dass der FC mit Meré plant, könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass Sebastiaan Bornauw den Verein verlassen könnte. Mittlerweile ist neben dem VfL Wolfsburg und Norwich City auch Crystal Palace ein möglicher Interessent.

Bornauw weckt Interesse (31.05.)

Trotz des Klassenerhalts muss der FC in der SommerpauseTransfereinnahmen erzielen. Vor allem Ellyes Skhiri und Sebastiaan Bornauw könnten Köln wichtige Gelder in die Kassen spülen. Der beglische Nationalspieler soll bereits das Interesse von Norwich City geweckt haben. Nun scheint auch ein Bundesligist Bornauw verpflichten wollen. Wie das Magazin „Sportbuzzer“ berichtet, ist der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert. Demnach soll es bereits Gespräche mit dem Spieler gegeben haben. Köln ist aber noch kein Angebot gemacht worden. Der FC wird mindestens 15 Millionen Euro für den Belgier haben wollen. Da er noch Vertrag bis 2024 hat, kein ausgeschlossenes Unterfangen.

Köln an belgischem Flügelspieler interessiert (30.05.)

Der FC scheint sich mit Mikel-Ange Balikwisha zu beschäftigen. Der Flügelspieler von Standard Lüttich soll laut belgischer Medien das Interesse der Geißböcke geweckt haben. Allerdings verlangt Lüttich sechs bis sieben Millionen Euro für den 20-Jährigen. Balikwisha könnte interessant werden, wenn Ismail Jakobs den Verein verlässt. Neben Köln sollen auch Brügge und Antwerpen an dem Spieler interessiert sein.

Zieht es Sebastiaan Bornauw in die Premier-League? (26.05.)

Am vergangenen Samstag rettete Sebastiaan Bornauw den FC vor dem direkten Abstieg. Nun wird der Innenverteidiger mit der Premier League in Verbindung gebracht. Laut Sky Sports soll Norwich City an dem Kölner Leistungsträger interessiert sein. Der 22-Jährige wäre im Abstiegsfall ohnehin nicht zu halten, aber auch beim Ligaverbleib ist ein Transfer nicht unwahrscheinlich. Der FC benötigt dringend Geld, Bornauw hat wohl den höchsten Marktwert im Kader. Laut „transfermarkt.de“ hat er einen Wert von zwölf Millionen Euro.

AS Monaco an Ismail Jakobs interessiert (23.05.)

Dass der FC unabhängig der Liga Geld in die Kassen spülen muss, ist bekannt. Es wird im Sommer einige Transfers geben. Davon könnte wohl auch ein Eigengewächs betroffen sein. Wie die „Bild“ berichtet, bekundet der AS Monaco Interesse an Ismail Jakobs. AS-Trainer Niko Kovac soll ein großer Fan des Kölner Außenspielers sein. Dem Vernehmen nach würde Jakobs rund 1,5 Millionen Euro in Frankreich verdienen. Monaco müsste dem FC laut Medienbericht 13 Millionen Euro Ablöse bezahlen, wenn der FC die Klasse hält. Sollte Köln absteigen, wären es acht Millionen.

Folgt Schonlau Baumgart nach Köln? (13.05.)

Kommt durch die Personalie Steffen Baumgart als Trainer des 1. FC Köln Schwung in die Kaderplanung? Der „Kicker“ bringt Sebastian Schonlau vom SC Paderborn ins Gespräch. Der Innenverteidiger des SC hat seinem Club bereits mitgeteilt, dass er sich verändern möchte. Der 26-Jährige hat zudem betont, dass er gerne mit seinem Trainer weiter zusammen arbeiten möchte.

Kehrt Uth zurück zum FC (13.05.)

Nach dem die Personalie um die Nachfolge von Friedhelm Funkel geklärt ist, richtet sich der Fokus der Geißböcke wieder auf den Klassenerhalt und bei FC-Sportdirektor Horst Heldt auf die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Nach Angaben des „Kicker“ soll es dazu auch wieder Gespräche mit Mark Uth geben. Der gebürtige Kölner war bereits in der vergangenen Spielzeit an den FC ausgeliehen und erzielte fünf Tore. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse des Schalkers unter einer Millionen Euro liegen. Allerdings ist es fraglich, ob Uth den Gang in die zweite Liga mit antreten würde. Die „Bild“ berichtet unterdessen, dass Steffen Baumgart auch mit Anthony Modeste zusammenarbeiten will.

Weitere Spieler im Fokus? (04.05.)

Ist der FC nach der Verpflichtung von Dejan Ljubicic an weiteren Spielern interessiert? Unter anderem soll Köln laut Sky Aleksandar Dragovic vom Lokalrivalen aus Leverkusen auf dem Zettel haben. Der Österreicher könnte Bayer ablösefrei verlassen. Allerdings sollen auch weitere, vor allem finanzstärkere, Clubs ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben. Die Verhandungen mit Roter Stern Belgrad sind dem Vernehmen nach weit fortgeschritten. Laut dem „Geissblog“ soll der FC zudem bereits längere Zeit Lukas Mühl vom 1. FC Nürnberg beobachten. Auch Mühl würde die Innenverteidigung verstärken.

Die Luzerner Zeitung berichtet, dass gleich mehrere Bundesligisten Interesse an Filip Ugrinic vom FC Luzern haben. Der 22-Jährige hat in dieser Spielzeit in 29 Ligaspielen in der Schweizer Super League vier Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Neben Köln sind der SC Freiburg, der FC Augsburg, Arminia Bielefeld und Union Berlin interessiert. Aktuell besteht im Mittelfeld bei Köln noch ein Überangebot. Die Verträge von Max Meyer und Marco Höger laufen aus. Spieler wie Ellyes Skhiri könnten dem Verein Geld einbringen.

Mittelfeldspieler vor Absprung?

Mit Dejan Ljubicic hat sich der FC für die kommende Saison im Mittelfeld verstärkt. Ausgerechnet auf einer Position, auf der beim FC ohnehin ein Überangebot besteht. Das lässt Raum für Spekulationen. Ellyes Skhiri ist ein Wechselkandidat, er könnte dem FC Geld in die Kassen spülen. Aber auch einige Verträge laufen aus. Zum Beispiel der von Max Meyer. Bei rbb24 bringt Transfermarkt-Experte Philipp Marquardt Union Berlin als Interessenten für den ehemaligen Nationalspieler ins Spiel. Er würde dort zumindest ins finanzielle Profil des Vereins passen. Meyer war erst im Winter nach Köln gekommen, konnte sich beim FC bislang nicht durchsetzen.

FC-Profi auf Tuchels Liste?

Mitunter unscheinbar, aber eine der Kölner Säulen in dieser Saison. Ellyes Skhiri hat sich beim FC zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Dennoch scheint ein Wechsel immer wahrscheinlicher. Einerseits, weil mit Dejan Ljubicic bereits eine mögliche Alternative für die kommende Saison verpflichtet wurde, auf der anderen Seite hat Skhiri erwartungsgemäß Begehrlichkeiten geweckt und würde Geld in die klammen Kölner Kassen spülen. Laut dem tunesischen Portal „Espace Manager“ haben unter anderem der FC Chelsea und Olympique Lyon Interesse an dem Mittelfeldspieler. Auch der FC Sevilla und Atalanta Bergamo haben Interesse bekundet. Lyon soll dem 25-Jährigen sogar schon ein Angebot unterbreitet haben.

FC verpflichtet Dejan Ljubicic

Obwohl die Ligazugehörigkeit für die kommende Spielzeit noch nicht geklärt ist, gibt es offensichtlich bereits die erste Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit. Wie der „kicker“ berichtet soll Dejan Ljubicic einen Drei-Jahres-Vertrag beim FC bekommen. Der 23-jährige Österreicher ist defensiver Mittelfeldspieler, wird mit seiner Größe von 1,87 m in der Innenverteidigung eingesetzt. Das lässt Raum für Spekulationen. Der FC verfügt über eine ganz Bandbreite defensiver Mittelfeldspieler. Bei einigen wie Marco Höger oder Salih Özcan laufen die Verträge aus, bei Max Meyer und Elvis Rexhbecaj enden die Leihen. Ellyes Skhiri könnte dem klammen Verein dagegen eine gehörige Ablöse in die Kassen spülen. Als großgewachsener Innenverteidiger rückt auch ein möglicher Abgang von Sebastiaan Bornauw in den Fokus. Nach dem Spiel gegen Tirol sagte der Rapid-Kapitän über einen Abschied aus Wien: „Ich habe schon eine Entscheidung getroffen.“ Offenbar Richtung Köln.

Stand 23.4.: Schnappt sich Köln dieses Sturm-Talent?

Die aktuelle Saison befindet sich auf der Zielgraden, da plant der FC offenbar bereits für die kommende Spielzeit und dort - wie nicht anders zu erwarten - vor allem im Angriff. Laut dem Online-Portal fussballtransfers.com ist der FC an eine Verpflichtung des 19-jährigen Stürmers Noussayr Batbout von Zweitligist Xamax Neuchâtel interessiert. Aktuell spielt der Tunesier dort in der zweiten Mannschaft. An Batbout sollen aber auch weitere deutsche Clubs interessiert sein. Unter anderem Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg oder der Hamburger SV.

Stand 23.1.: Modeste wechselt nach Frankreich?

Der 1. FC Köln steht offenbar vor einem weiteren Transfer-Hammer. Allerdings deutet sich ein spektakulärer Abgang an. Wie der Express berichtet, befindet sich der FC in Verhandlungen mit dem französischen Erstligisten AS Saint-Étienne. Dabei soll es um eine Leihe von Anthony Modeste gehen. Der Stürmer hat in dieser Spielzeit noch nicht zu alter Form gefunden und dürfte spätestens nach dem Transfer von Emmanuel Dennis nur noch eine kleine Rolle in den Planungen von Markus Gisdol spielen.

Meyer vor Unterschrift

Die Gerüchte gab es schon Anfang Januar, nun nimmt der Plan offenbar Konturen an. Der 1. FC Köln will offensichtlich auf dem Transfermarkt nachlegen und Max Meyer verpfichten. Laut „Express“ soll der ehemalige Naitonalspieler noch am Mittwoch am Geißbockheim vorgestellt werden. Meyer stand zuletzt im Dienst von Crystal Palace, allerdings nur noch bis zum Sommer und wäre dann ablösefrei. Meyer galt einst als großes Talent, hoffte auf die großen Clubs, landete aber 2018 bei den Eagles. Dem Vernehmen nach soll er mehrere Millionen Euro Jahresgehalt verdienen. Meyer kam zuletzt allerdings eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.