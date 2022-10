“Die Situation war schon ein wenig angespannt“ : Das sind die FC-Stimmen zum Spiel gegen Augsburg

Köln Mit dem 3:2-Erfolg über den FC Augsburg hat der 1. FC Köln einen wichtigen Erfolg eingefahren und gleichzeitig seinen vermeintlichen Angstgegner besiegt. Zudem zeigten die Kölner einmal mehr gute Comeback-Qualitäten. Die Stimmen zum Spiel.

Der 1. FC Köln hat die richtige Reaktion auf den schwachen Auftritt in der Conference League gezeigt und drei Punkte gegen den FC Augsburg eingefahren. Dementsprechend zufrieden waren Trainer und Spieler.

Steffen Tigges: Ich glaube, wir haben von Anfang an ein gutes Spiel gemacht. Wir haben unser Spiel durchgedrückt. Wir bekommen da mit der ersten Gegenaktion direkt das erste Gegentor. Wir haben vorne unsere Chancen nicht so genutzt, hatten viel Ballbesitz, waren wieder nicht zwingend im Sechzehner. In der zweiten Halbzeit ist es dann so viel besser geworden. Wir haben zwingende Aktionen gehabt, wir haben zwingende Abschlüsse gehabt und dann auch noch die Zuschauer mitgenommen. Die Mannschaft macht es halt aus, dass wir bei Rückschlägen wie dem 2:2 nicht aufgeben. Ich freue mich riesig, dass wir dir Ergebniskrise besiegt haben. Ich muss bei meinem zweiten Tor am Ende nur noch den Ball reinschieben. Bei uns ist es nicht wichtig, wer die Tore schießt, Für Stürmer ist es natürlich wichtig, die Tore zu machen. Aber die Mannschaft hat die Chancen erarbeitet. Es ist ein Teamerfolg. Am Ende schieße ich die Bälle über die Linie. Mich nervt der Vergleich mit Modeste nicht unbedingt, weil er ein richtig guter Spieler ist. Von daher versuche ich, in seine Fußstapfen zu treten. Das dauert alles noch ein bisschen. Es ist meine erste richtige Saison in der Bundesliga. Ich versuche mich, zu akklimatisieren.

Steffen Baumgart: Es kann sich sicherlich jeder vorstellen, dass die die Situation heute schon ein wenig angespannter war. Umso wichtiger war der Sieg und die Antwort der Jungs über das gesamte Spiel. Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass sie so weitermachen müssen. Es ist schwer, wenn die Jungs viel von dem umsetzen, wie du es dir vorstellst und liegst hinten. Wir hatten zwei, drei Möglichkeiten, wo wir den Ball nicht richtig treffen. Das hat uns an die Sachen vorher erinnert. Dann ist es wichtig, dass die Jungs dran glauben. Was natürlich nicht einfach ist, wenn der erste Gegenschuss dann auch direkt im Tor ist. Und der zweite eigentlich auch. Mehr kommt nicht. Und dann läufst du einer Sache hinterher, bei der du aus meiner Sicht vieles gut gemacht hast. In der zweiten Halbzeit haben wir uns das Glück dann in den Situationen auch wieder erarbeitet. Weil der dritte Schuss der Augsburger war ja dann auch wieder im Tor. Das zeichnet die Jungs aus, dass sie daran glauben und dran bleiben und nach dem 2:2 auf Sieg spielen. Jetzt sind wir erst einmal glücklich, dass es am Ende geklappt hat.

Es wäre schön, wenn wir das nicht bräuchten (Frage nach der besten Mannschaft nach Rückstand). Was passiert wohl, wenn wir erst einmal in Führung gehen? Wir haben immer gesagt, wir entwickeln unsere Jungs. Ich finde es ist der Zeitpunkt, dass sie nach und nach reinkommen und nicht blind reingeworfen werden. Linton hat ein überragendes Spiel gemacht. Es ist schön, wenn du mit den Jungs arbeitest, sie es annehmen und nach und nach besser werden. Es ist einfach schön. Wir haben bei Tigges öfter darüber gesprochen, dass er eher im Zentrum sein muss. In beiden Situationen steht er genau richtig. Wenn ich bedenke, wie die Stimmung vor dem Spiel war und wir hatten schon 13 Punkte. Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass nur wir an uns wirklich geglaubt haben. In Köln geht es schnell in beide Richtungen. Jetzt hoffen wir, dass wir weitere gute Ergebnisse eingefahren. Mainz ist genauso gut drauf, dann gegen Hoffenheim, gegen die ich noch nicht einmal gewonnen haben.

Denis Huseinbasic: Ich habe mein Startelf-Debüt gegeben, einen Treffer erzielt, und wir habe gewonnen – besser geht’s nicht. Wir haben als Team super gearbeitet. Und so gewinnen wir die Spiele: über unseren Teamgeist. Natürlich ist siegen immer geil, vor allem nach drei Niederlagen. Es war wichtig, dass wir uns diesmal mit drei Punkten belohnt haben. Wir alle sind überglücklich.

