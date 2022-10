„Das hat wenig mit der Rotation zu tun“ : Das sind die FC-Stimmen zum Spiel gegen Partizan Belgrad

Chance vergeben: Steffen Tigges und der 1. FC Köln haben gegen Partizan Belgrad die erste Niederlage in der Conference League kassiert. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln hat die erste Conference-League-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz großer Bemühungen unterlag die Mannschaft von Steffen Baumgart gegen Partizan Belgrad mit 0:1.

Der 1. FC Köln hat am dritten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase zuhause gegen Partizan Belgrad trotz Dominanz mit 0:1 verloren. Den frühen Führungstreffer der Gäste konnte die Mannschaft nicht mehr ausgleichen. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Steffen Baumgart: „Vom Ergebnis bin ich enttäuscht, von der Leistung der Mannschaft nicht. Die war merh als in Ordnung. Wir haben das Tor nicht getroffen. Marvin Schwäbe hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten. Es gibt keine großen Erklärungen. Wir haben sehr viel investiert, viele Flanken in den Sechzehner geschlagen, aber das Tor nicht getroffen. Das hat wenig mit der Rotation zu tun. Wenn ich die Entscheidung treffe und wir gewinnen, ist es gut. Gewinnen wir nicht, wird es hinterfragt. Ich arbeite täglich an der Ausbildung der Jungs. Es ist wichtig, dass sie Spielzeit bekommen, wenn sie gut trainieren.“

Jonas Hector: „Wir hätten zielstrebiger agieren müssen, mehr auf den Abschluss gehen. Und wir müssen die Chancen nutzen, sonst kann man kein Spiel gewinnen.“

Marvin Schwäbe: „Wir kriegen das Tor einfach zu früh. Dementsprechend wird es ein ganz anderes Spiel als das, auf das wir uns eingestellt hatten. Die Belgrader stellen sich dann hinten rein, wodurch es schwierig wird. Wir haben uns trotzdem viele Chancen erarbeitet und ein gutes Spiel gemacht. Es war hintenraus kein Spielfluss mehr da. Sie haben sich auf den Boden geworfen und jeder Abstoß hat gefühlt zehn Minuten gedauert. Dass wir uns trotzdem Chancen herausgespielt haben, spricht für uns. In der Gruppe ist noch alles möglich. Wir nehmen uns vor, dass wir nächste Woche in Belgrad gewinnen. Wenn wir in den restlichen drei Spielen unsere Leistung bringen, sollten wir auch weiterkommen.“

Mark Uth: „Für mich ist es schön, wieder dabei zu sein. Heute war es sehr unglücklich. Ich hätte mir natürlich einen Sieg gewünscht. Es hat an der Chancenverwertung heute gelegen. Wir hätten zur Pause 2:1 führen können. Am Ende schmeißen wir alles nach vorne, da hätte Partizan das zweite Tor noch machen können. Wir werden das jetzt sacken lassen, das Spiel analysieren. Wir haben jetzt eine Niederlage, wir stehen in der Bundesliga sehr gut da und in der Conference League auch. Nächste Woche wollen wir uns revanchieren. Kopf hoch, am Wochenende ist erst einmal Derby-Time.“