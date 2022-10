“Das war ein Fußballfest“ : Das sind die FC-Stimmen zum Spiel gegen Dortmund

In Feierlaune: Die FC-Pofis nach dem Sieg gegen Dortmund. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der 1. FC Köln hat ein spektakuläres Spiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen. Dabei versetzte die Baumgart-Elf die Zuschauer in Begeisterung. Nur einer fand nicht alles gut.

Der 1. FC Köln hat Borussia Dortmund einen großen Kampf geliefert und am 8. Spieltag der Bundesliga den Favoriten mit 3:2 nach Hause geschickt. Das sind die Stimmen von Spielern und Trainern.

Steffen Baumgart: „Es war eine runde Sache, ein Riesen-Spiel von der ganzen Mannschaft. Das war ein Fußballfest, ein geiles Spiel. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht, aber in der zweiten Halbzeit sind wir nicht nur gerannt, sondern haben auch richtig gut Fußball gespielt. Da gab es eine Phase, da hätten wir gefühlt eher das 4:1 erzielen können, als durch ein halbes Eigentor das 2:3 zu kassieren. Wir hatten Mentalität, Laufbereitschaft und Chancen. Alle Spieler funktionieren nur in diesem Kollektiv so gut. Alle bringen ihre Qualität auf den Platz und sind für den anderen da. Nur so funktioniert es.“

Timo Hübers: „Das war die coolste Halbzeit, die wir in dieser Saison erlebt haben. Einmal, was auf dem Platz war, aber auch, die die Fans uns gepusht haben. Das hat schon richtig Spaß gemacht.“

Dejan Ljubicic: „In der ersten Halbzeit war Dortmund klar überlegen, hat auf unsere Fehler gewartet und das genutzt. In der zweiten Halbzeit sind wir voller Energie rausgekommen und haben das Spiel gedreht. Jeder hat für den anderen gefightet, das zeichnet uns aus. Es ist einfach wunderschön, in diesem Team zu spielen. Nach dem 3:1 vor der Kurve, das sind besondere Momente. Wenn ich mit Fußballspielen aufhöre, werde ich mich daran erinnern. Es war eine mega Stimmung, vor allem am Ende.“

Florian Kainz: „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben in der ersten Hälfte unsere Situationen nicht so gut ausgespielt, aber auch schon gute Chancen gehabt. Marvin (Torhüter Schwäbe, d. Red.) hat uns nach dem 0:1 im Spiel gehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir am Anfang sehr effizient, beide Teams haben danach noch gute Chancen gehabt, für die Zuschauer war es ein sehr interessantes Spiel. Wir wollen in dieser Saison auch große Gegner schlagen und das ist uns heute gelungen. Das gibt uns Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl das Derby (gegen Mönchengladbach, d. Red.) und die nächsten Wochen.“

Steffen Tigges: „Das war ein Riesen Spiel vom gesamten Team. Wir hatten schon in der ersten Hälfte gute Momente, die wir nicht richtig ausgespielt haben. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine furiose Anfangsphase, in der wir die Tore erzielen. Am Ende wirft sich jeder in alles rein. Dass es gegen meinen Ex-Verein ist, spielt für mich keine riesengroße Rolle. Ich freue mich, dass wir gegen einen so guten Gegner gewonnen haben. Bei meinem Tor wollte ich Respekt zeigen. Ich denke aber, dass man gesehen hat, dass ich mich gefreut habe. Das Tor war fast identisch mit dem Tor, das ich vor einem Jahr gegen den FC gemacht habe. Ich habe damals im Prinzip einmal geübt, um das heute wieder so zu machen.“