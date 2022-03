Im Wandel der Zeit : Das sind die FC-Trikots der vergangenen Jahre

Köln Auch wenn sie nur einen kleinen Teil der Einnahmen ausmachen kann kein Bundesligist auf den Verkauf seiner Trikots verzichten. In dieser Spielzeit haben die Profis des FC bereits sechs unterschiedliche Trikots getragen. So sehen die Jerseys der vergangenen Jahre aus.

Im Schnitt kamen rund 1000 Euro pro Jersey zusammen, eine stolze Summe, die der 1. FC Köln da hat ersteigern lassen. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim hatten die Geißböcke spezielle Trikots getragen. "Stop War!" stand in großen Lettern auf der Brust. Dort, von wo sonst der Sponsor prangt. Im Anschluss an die Begegnung versteigerte der FC die Jerseys, der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe der FC-Stiftung zu Gute.

Für Köln war es bereits das sechste unterschiedliche Trikot, das die Geißböcke in dieser Spielzeit getragen haben. Neben den obligatorischen Heim- und Auswärtstrikots, verfügt der FC über das sehr beliebte schwarze Ausweichtrikot. Zudem gab es wie in den vergangenen Jahren das Karnevalstrikot sowie ein Sondertrikot zum Diversity-Day im September. Im Gegensatz zu den versteigerten Sondertrikots ist der Verkauf der Jerseys für die Clubs eine wichtige Einnahmequelle. 2018 ergab eine Umfrage der Wirtschaftsagentur Deloitte unter 1250 Befragten, dass 73 Prozent aller Fußballfans ein Trikot ihres Lieblingsvereins besitzen.

Für die meisten Proficlubs ist der Verkauf der Fan-Utensilien allerdings eher ein wichtiges Zubrot. "Wenn man sich die gesamten Umsätze eines Clubs anschaut, dann würde ich nicht von einer hervorgehobenen Rolle von Trikots sprechen“, sagte im vergangenen November Professor Sebastian Uhrich von der Deutschen Sporthochschule Köln. Zu groß sei die Abhängigkeit der Fußballvereine von Medienerlösen und den Zuschauereinnahmen. Doch gerade in der Pandemie-Zeit hätte der Trikotverkauf einen "positiven, wenn auch im Verhältnis eher kleineren positiven Effekt", sagte der ehemalige Kölner Finanzboss Alexander Wehrle dem GA im vergangenen Jahr.

So oder so, wie auch alle anderen Bundesligisten bringt der FC jährlich neue Trikots heraus. Wir haben die Trikots der vergangenen zehn Jahre in der Bildergalerie zusammengestellt.