“Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht“ : 1. FC Köln: Das sind die Stimmen zum Tigges-Transfer

Köln Mit Steffen Tigges hat der 1. FC Köln einen weiteren Spieler verpflichtet. Das sagen Sportchef, Spieler und Fans.

Die Kaderplanung des 1. FC Köln nimmt immer größere Konturen an. Nun haben die Geißböcke Steffen Tigges verpflichtet. Das sagen Spieler, Sportchef und Fans zu der Verpflichtung.

So schafft es der FC auf die Setzliste der Conference League

Vor der Quali-Auslosung : So schafft es der FC auf die Setzliste der Conference League Für den 1. FC Köln stehen erst Mitte August die Playoff-Spiele der Conference League auf dem Programm. Doch schon die Auslosung der ersten Quali-Runden könnte zu einem wichtigen Faktor dafür werden.

Der 1. FC Köln hat wie erwartet Steffen Tigges unter Vertrag genommen. Der Angreifer wechselt von Borussia Dortmund an den Rhein und erhält einen Kontrakt bis 2026.

Transfer perfekt : Steffen Tigges geht künftig für den 1. FC Köln auf Torejagd Der 1. FC Köln hat wie erwartet Steffen Tigges unter Vertrag genommen. Der Angreifer wechselt von Borussia Dortmund an den Rhein und erhält einen Kontrakt bis 2026.

FC-Sportchef Christian Keller: „Wir sind froh, dass wir Steffen Tigges verpflichten konnten. Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft. Wichtig ist auch, dass Steffen seine im März zugezogene Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat. Er befindet sich bereits im Aufbautraining, sodass wir seine Integration ins Mannschaftstraining noch während der Sommervorbereitung anstreben.“