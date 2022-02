Vor dem Auswärtsspiel : Das verbindet FC-Torjäger Anthony Modeste mit Leipzig

Köln 14 Tore hat Anthony Modeste in dieser Saison schon geschossen. Das Tor gegen Leipzig dürfte ihm besonders in Erinnerung geblieben sein.

Die persönliche Bilanz von Anthony Modeste gegen RB Leipzig ist nicht wirklich beeindruckend. Fünf Mal hat der Franzose mit dem 1. FC Köln gegen RB gespielt, gewinnen konnte er keine der Begegnungen. Drei Partien gingen verloren. Bei den beiden bisherigen Kölner Erfolgen über Leipzig war der Angreifer nicht dabei. 2018 weilte er in China, im April vergangenen Jahres war an nach St. Etienne verliehen. Immerhin erzielte Modeste gegen Leipzig bereits zwei Treffer. Und dennoch wird dem Stürmer eine Begegnung gegen die Sachsen besonders in Erinnerung geblieben sein: Das 1:1-Unentschieden im September vergangenen Jahres.

Gleich fünf Mal überprüfte Schiedsrichter Felix Brych strittige Szenen mit Hilfe der Videobilder. Unter anderem einen Abseitstreffer von Modeste sowie ein Tor nach einem vermeintlichen Foulspiel. Dieses pfiff Brych zurück, um es nach Ansicht eben jener Bilder dann doch für regulär zu erachten. Modeste wartete eine gefühlte Ewigkeit. Denn der Treffer, sein zweiter gegen Leipzig, sein vierter in dieser Spielzeit, war ein ganz besonderer. Modeste zeigte mit den Fingern Richtung Himmel und begann bitterlich zu weinen. Der Franzose weinte aber nicht, weil er nach vielen Jahren des Leidens seine Torqualität wiederentdeckt hatte. „Mein Papa hat heute Geburtstag. Das sind so viele Emotionen für mich“, sagte der Franzose im TV-Interview und konnte die Tränen erneut nicht verbergen. „Ich habe meinen Papa vor drei Jahren verloren und das heute ist sehr wichtig für mich.“ Auch für die offenen Worte wurde Modeste von den Fans gefeiert.

Modeste lehnte Angebot ab

Fünf Monate später hat der Kölner Torjäger bereits 14 Tore auf seinem Konto. Nahezu das gesamte Spiel ist auf den Franzosen und seine Kopfballstärke ausgelegt. Kein Wunder, dass Köln mit Abstand die meisten Flanken aus dem Spiel heraus schlägt. Mehr als 80 Prozent aller Kölner Torabschlüsse erfolgen nach Flanken. Auch Leipzigs Trainer Domenico Tedesco weiß um die Stärken des Kölner Angreifers. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch überlegte er, ob es mehr Sinn mache, eben jenen Modeste am Kopfball oder die Flankengeber an den Hereingaben zu hindern. Beides hat schon andere Kaliber vor große Herausforderungen gestellt.