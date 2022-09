Nach Triumph in Wolfsburg : Das war für den FC der Schlüssel zum Erfolg

Wolfsburg Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg wurde viel über die Defensive des 1. FC Köln diskutiert, dabei sollte die geschlossene Mannschaftsleistung im Fokus stehen.

Köln zeigt starke Reaktion

Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da führte Wolfsburg bereits. Bartol Franjić steckte perfekt durch auf Lukas Nmecha, und der Nationalspieler schob den Ball überlegt an Marvin Schwäbe vorbei. „Wenn du gegen so eine qualitativ hochwertige Mannschaft wie Wolfsburg, die so schlecht gestartet ist, direkt 0:1 in Rückstand gerätst, dann ist es alles andere als selbstverständlich, dass die Jungs so ruhig weiterspielen“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung am Tag nach dem 4:2-Triumph. „Wir wollen uns weiterentwickeln, auch in dem Wissen, dass dann die Punkte automatisch kommen. Die Mannschaft hat meiner Meinung nach gezeigt, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben.“